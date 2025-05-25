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    01:10, 25 Май 2025 | GMT +5

    Один из важных участков шоссе Коргалжын закроют в Астане

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает работы по среднему ремонту шоссе Коргалжын на участке от пр. Туран до ул. Ч. Айтматова, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    Ремонт дорог дорожные знаки жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В связи с этим с 25 по 30 мая будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

    В акимате попросили водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось о перекрытии в Астане участка Северной объездной дороги.

    Теги:
    Астана Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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