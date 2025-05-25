01:10, 25 Май 2025 | GMT +5
Один из важных участков шоссе Коргалжын закроют в Астане
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает работы по среднему ремонту шоссе Коргалжын на участке от пр. Туран до ул. Ч. Айтматова, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата Астаны.
В связи с этим с 25 по 30 мая будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
В акимате попросили водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось о перекрытии в Астане участка Северной объездной дороги.