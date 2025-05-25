Один из важных участков шоссе Коргалжын закроют в Астане

В связи с этим с 25 по 30 мая будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

В акимате попросили водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось о перекрытии в Астане участка Северной объездной дороги.