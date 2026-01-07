Один из самых известных шпионов в истории ЦРУ умер в тюрьме США

Ему было 84 года, сообщает телеканал CBS. Бывший офицер ЦРУ уже больше 30 лет (с 28 апреля 1994 года) отбывал пожизненное заключение за шпионаж без права на условно-досрочное освобождение. Эймс продавал секретную информацию Советскому союзу и позднее России.

Он скомпрометировал более 100 секретных операций и раскрыл личности более 30 агентов, работавших на Запад, что привело к гибели по меньшей мере 10 агентов ЦРУ.

За девять лет работы двойным агентом «Колокол» — под таким оперативным псевдонимом Эймс был известен в КГБ — выдал почти всех агентов ЦРУ, работавших в Союзе. Некоторые из них были приговорены в СССР к высшей мере наказания — расстрелу.

За имена первых выданным им в апреле 1985 года шпионов он получил 50 тысяч долларов, а всего за девять лет сотрудничества с советскими и российскими спецслужами Эймсу было выплачено в общей сложности около 2,5 млн долларов.

В 1983 году Эймс снова вернулся в США, его назначили руководителем подразделения ЦРУ, курировавшим операции на территории СССР. Он получил доступ к огромному объему секретной информации.

К тому моменту, как его арестовали — это было 21 февраля 1994 года — ЦРУ уже год вело усиленную охоту на «крота».

Эймс признал вину и сотрудничал со следствием.

