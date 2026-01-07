Один из самых известных шпионов в истории ЦРУ умер в тюрьме США
Олдрич Эймс, сотрудник ЦРУ, ставший одним из самых опасных двойных агентов США, умер в исправительном учреждении в Камберленде, штат Мэриленд, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Ему было 84 года, сообщает телеканал CBS. Бывший офицер ЦРУ уже больше 30 лет (с 28 апреля 1994 года) отбывал пожизненное заключение за шпионаж без права на условно-досрочное освобождение. Эймс продавал секретную информацию Советскому союзу и позднее России.
Он скомпрометировал более 100 секретных операций и раскрыл личности более 30 агентов, работавших на Запад, что привело к гибели по меньшей мере 10 агентов ЦРУ.
За девять лет работы двойным агентом «Колокол» — под таким оперативным псевдонимом Эймс был известен в КГБ — выдал почти всех агентов ЦРУ, работавших в Союзе. Некоторые из них были приговорены в СССР к высшей мере наказания — расстрелу.
За имена первых выданным им в апреле 1985 года шпионов он получил 50 тысяч долларов, а всего за девять лет сотрудничества с советскими и российскими спецслужами Эймсу было выплачено в общей сложности около 2,5 млн долларов.
В 1983 году Эймс снова вернулся в США, его назначили руководителем подразделения ЦРУ, курировавшим операции на территории СССР. Он получил доступ к огромному объему секретной информации.
К тому моменту, как его арестовали — это было 21 февраля 1994 года — ЦРУ уже год вело усиленную охоту на «крота».
Эймс признал вину и сотрудничал со следствием.
