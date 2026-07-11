Один из ключевых перекрестков на левом берегу Астаны перекроют на выходные

В Астане закроют пересечение проспекта Мангилик Ел и улицы Конаева, передает агентство Kazinform.

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Д. Конаева.

В связи с этим 11 и 12 июля данный участок будет частично перекрыт.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее улицу Касыма Аманжолова частично закрыли на ремонт в Астане.