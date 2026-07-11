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    Один из ключевых перекрестков на левом берегу Астаны перекроют на выходные

    В Астане закроют пересечение проспекта Мангилик Ел и улицы Конаева, передает агентство Kazinform.

    Ремонт дорог дорожные знаки Жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Д. Конаева.

    В связи с этим 11 и 12 июля данный участок будет частично перекрыт.

    Один из ключевых перекрестков на левом берегу Астаны перекроют на выходные
    Фото: акимат Астаны

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее улицу Касыма Аманжолова частично закрыли на ремонт в Астане.

    Дороги Астана Закрытие дорог Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор