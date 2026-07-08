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    Улицу Касыма Аманжолова частично закроют на ремонт в Астане

    В Астане с 9 по 15 июля будет временно ограничено движение на участке улицы Касыма Аманжолова в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в акимате столицы, передает Kazinform.

    ремонт дорог
    Фото: акимат Алматы

    По информации городских властей, на участке от улицы Шамши Калдаякова до улицы Райымбека батыра планируется устройство кабельного канала.

    Улицу Касыма Аманжолова частично закроют на ремонт в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В связи с этим с 9 по 15 июля движение автотранспорта по улице Касыма Аманжолова будет полностью перекрыто в обоих направлениях: в сторону улицы Шамши Калдаякова от улицы Райымбека батыра, а также в сторону улицы Райымбека батыра от улицы Шамши Калдаякова.

    В акимате призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

    Как сообщалось ранее, проезд от проспекта Рыскулова до Райымбека ограничат из-за ремонта теплотрассы в Алматы.

    Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор