Улицу Касыма Аманжолова частично закроют на ремонт в Астане

В Астане с 9 по 15 июля будет временно ограничено движение на участке улицы Касыма Аманжолова в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в акимате столицы, передает Kazinform.

По информации городских властей, на участке от улицы Шамши Калдаякова до улицы Райымбека батыра планируется устройство кабельного канала.

Фото: акимат Астаны

В связи с этим с 9 по 15 июля движение автотранспорта по улице Касыма Аманжолова будет полностью перекрыто в обоих направлениях: в сторону улицы Шамши Калдаякова от улицы Райымбека батыра, а также в сторону улицы Райымбека батыра от улицы Шамши Калдаякова.

В акимате призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

Как сообщалось ранее, проезд от проспекта Рыскулова до Райымбека ограничат из-за ремонта теплотрассы в Алматы.