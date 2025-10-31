Один госномер на всех: в Шымкенте вскрыли клонированные разрешения на грузоперевозки

Шымкентская транспортная прокуратура положила конец скандальной практике, при которой в официальных разрешениях на международные перевозки многим компаниям присваивали один и тот же государственный регистрационный номер автомобиля.

Расследование началось после жалоб предпринимателей. Из-за дублирующихся данных в документах их машины задерживали на границе, а самих перевозчиков привлекали к административной ответственности за нарушения, которые они не совершали.

Как выяснилось, такая унификация номеров шла вразрез с законодательством и международными транспортными соглашениями, где уникальность регистрационных данных является обязательным условием.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал устранить нарушения. Благодаря вмешательству надзорного органа права более 9 000 казахстанских грузоперевозчиков были защищены.

