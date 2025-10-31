РУ
телерадиокомплекс президента РК
    Один госномер на всех: в Шымкенте вскрыли клонированные разрешения на грузоперевозки

    Подобная «экономия» на бланках ставила под угрозу бизнес тысяч казахстанских перевозчиков и могла привести к их необоснованному наказанию за чужие нарушения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шымкентская транспортная прокуратура положила конец скандальной практике, при которой в официальных разрешениях на международные перевозки многим компаниям присваивали один и тот же государственный регистрационный номер автомобиля.

    Расследование началось после жалоб предпринимателей. Из-за дублирующихся данных в документах их машины задерживали на границе, а самих перевозчиков привлекали к административной ответственности за нарушения, которые они не совершали.

    Как выяснилось, такая унификация номеров шла вразрез с законодательством и международными транспортными соглашениями, где уникальность регистрационных данных является обязательным условием.

    Суд встал на сторону прокуратуры и обязал устранить нарушения. Благодаря вмешательству надзорного органа права более 9 000 казахстанских грузоперевозчиков были защищены.

    Ранее в Акмолинской области выявили нецелевое использование земель лесного фонда. Прокуратура региона установила, что 13 участков в Аккольском, Кенесском и Красноборском лесхозах, выданных под базы отдыха, туристические и спортивные объекты, годами простаивали без развития.

     

    Татьяна Корякина
