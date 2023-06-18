Один день с врачами скорой помощи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как проходят рабочие сутки бригады скорой помощи, с чем приходится сталкиваться медикам и почему надо вовремя ремонтировать дороги – в материале корреспондента МИА «Казинформ», которая ездила на вызовы вместе с сотрудниками скорой в Петропавловске.

«Гипноз-4» - позывной моей бригады, с которой мне предстоит провести несколько часов. Врач Дилмурат Шавдунов, фельдшер Артур Григорян и водитель Жаслан Жетемеков. Их смена длится сутки – с 8 до 8 часов. Они настоящая команда, от слаженных действий которых во многом зависит своевременное оказание помощи людям.





Вызов №1. Как принимать ответственное решение

Едва успеваю переодеться, как бригада получает вызов. Информация о пациенте – на планшете врача. Едем в Рабочий поселок к 35-летней женщине с болями в животе. По дороге разговариваем о призвании, особенностях работы и характере.

Дилмурат Шавдунов работает врачом «скорой» 16 лет. Пришел сразу после окончания Казахского Национального медицинского университета им. Асфендиярова. Работал в Алматы. В конце 2009-года приехал в Петропавловск. Говорит, что и в мыслях не было выбрать относительно спокойную работу в поликлинике.

«Хотел сначала быть военным врачом. Потом узнал, что требуются врачи скорой помощи. Здесь чувствуешь, что не зря учился. Да, это огромная ответственность. Нужно быстро принимать решение, от которого зависит порой жизнь пациента. Но это не пугает», - говорит врач.





В сутки одна бригада получает до 15 вызовов. Врачебные бригады выезжают на более сложные. При необходимости их вызывают «на себя» фельдшерские составы. В особо сложных либо сомнительных случаях консультируются со старшим врачом или заместителем директора центра по лечебной работе.

«Однако больного вижу я. Вся ответственность лежит на мне. С опытом принимаемые решения становятся тверже. И, тем не менее, недооценивать противника – болезнь пациента – нельзя. Бывает, что стабильный пациент может потерять сознание во время транспортировки и уже начинаются реанимационные мероприятия», - рассказывает Д.Шавдунов.

Статистику спасенных Дилмурат не ведет. Говорит, что это его работа – спасать жизни людей.

Фельдшер Артур Григорян после окончания Северо-Казахстанского медицинского колледжа четыре года назад сразу пришел работать в центр скорой помощи. Говорит, что тоже выбрал заведомо непростое направление. Его близкий родственник когда-то был фельдшером и предупреждал о сложностях работы.

«Но мне всегда была интересна эта профессия. Мой первый вызов пришелся на 2-е августа. Помощь нужна была бывшему десантнику, который выпрыгнул из окна второго этажа ресторана и получил закрытый перелом тазовых костей. Осмотрели, обезболили, транспортировали в стационар. Я не впечатлительный, поэтому первый раз увиденный перелом не шокировал», - улыбается Артур.

Незаметно наблюдаю за сотрудниками «скорой». Собранность и уравновешенность, уверенность - все это, на мой взгляд, с первых минут успокаивает пациента, когда он видит бригаду, приехавшую ему на помощь.

За несколько минут приезжаем на улицу Островского. Пока врач и фельдшер оказывают помощь женщине, разговариваем с водителем. Жаслан Жетемеков пришел работать в скорую помощь год назад. До этого времени 12 лет трудился в институте судебной экспертизы, простыми словами – криминальный морг. На водителе тоже лежит большая ответственность – вовремя доставить медиков к пациенту. И здесь все не так просто. Плохие дороги, узкие проезды и шлагбаумы во дворах, нависающие ветки деревьев – все это может осложнить движение и повлиять на скорость.

«Адреса запоминаются быстро. В крайнем случае выручает навигатор. Гораздо хуже ситуация, если во дворе установлен шлагбаум, и он не реагирует на спецсигнал. Врачам и фельдшерам приходится бежать к подъезду, теряются драгоценные минуты», - сетует водитель.

Он тоже работает с бригадой 24 часа. Делится лайфхаком: за 15 минут сна получается полноценно отдохнуть. Бывает, что между вызовами у бригады есть полчаса, за которые можно набраться сил.

Водитель помогает фельдшерам, особенно если в бригаде только женщины, транспортировать больного в машину. Он же их негласный ангел-хранитель. Во время дежурства случиться может всякое. Бывают вызовы к нетрезвым людям, которые ведут себя неадекватно и не обращают внимания на то, что перед ними женщина-медик. Жаслан Жетемеков говорит, что таких вызовов, к счастью, немного.

Через 15 минут вернулись Дилмурат и Артур. У горожанки обострился гастрит после приема жареной пищи. Фельдшер говорит, что вызов обычный, даже распространенный. Пациентке дали рекомендации по приему лекарственных препаратов, соблюдению диеты, рассказали, к какому специалисту обратиться.

На обратном пути едем спокойнее. Есть возможность снова поговорить. Вспоминаем период пандемии. После моего вопроса Дилмурат и Артур, не сговариваясь, вздохнули. Говорят, что было непросто. И дело даже не в огромном числе вызовов, а в количестве тяжелых пациентов.

«Мы не боялись заразиться. Было много тяжелых пациентов: ковид, осложненный пневмонией. Стояла жаркая погода, в костюмах было очень непросто. Пандемия началась, когда я проработал всего год. Это был колоссальный опыт», - делится Артур Григорян.

Вызов №2. Когда железнодорожный переезд может стоить жизни

Только возвращаемся на базу, как поступает новый вызов. Но уже более высокой категории. 19-летний парнишка после судорог плохо себя чувствовал.

Время – 18:30, вечерний час пик, когда горожане возвращаются с работы. На дорогах пробки еще и из-за закрытых участков дорог, где идет ремонт. Машина скорой помощи со включенным спецсигналом с трудом пробирается сквозь плотный поток автомобилей. Водители, слыша сирену, стараются максимально освободить дорогу спешащим на вызов медикам. Трясет нещадно – дороги в Петропавловске в плачевном состоянии. Но в салоне никто не обращает на неудобства. Крепко держусь за ручку кресла. Когда доезжаем до железнодорожного переезда, у всех одновременно возникает одна мысль: только бы он ни был закрыт.





Артур говорит, что думает об этом каждый раз, как поступает вызов из микрорайона Береке, жителей в котором становится с каждым годом все больше. А значит, и вызовы оттуда поступают часто. Жизненно необходимо предусмотреть проезд транспорта к микрорайону, когда идет поезд и переезд закрыт.

Сегодня мы проехали через пути беспрепятственно и через пару минут оказались на 5-м проезде Сенной. Мчусь за врачом на четвертый этаж, в квартиру, где медиков ждет обеспокоенная мама парнишки. Пока Дилмурат проводит опрос, Артур измеряет уровень сахара, артериальное давление, сатурацию. Цифры коротко передает врачу и одновременно успокаивает пациента, который боится уколов. Дилмурат принимает решение транспортировать юношу в первую городскую больницу.

Кстати, североказахстанские бригады скорой помощи недавно оснастили видеорегистраторами. Артур сразу уведомил об этом маму пациента и после получения ее согласия включил запись. Регистратор работал вплоть до окончания транспортировки в больницу.

«База». О врачебном цинизме и «молодом» инфаркте

Моя «смена» закончилась почти через три часа. Дилмурату, Артуру и Жаслану работать еще более 12 часов. К этому времени они уже успели выехать на восемь вызовов. По сравнению с сутками, когда стояла аномально теплая погода, дежурство проходит спокойно. В жаркий период участились случаи инсультов, инфарктов. Врач с сожалением говорит о том, что заболевания сердечно-сосудистой системы «молодеют».

«Я выезжал на вызов к 35-летнему пациенту с инфарктом. У коллег был такой вызов к 20-летнему парню. Молодые, кстати, гораздо тяжелее переносят инфаркты и инсульты. Есть такое понятие коллатеральные сосуды – развиваются дополнительно с возрастом. Даже если основной сосуд «забит», есть надежда на коллатеральные. У молодых таких нет», - пояснил врач.





Дилмурат Шавдунов отметил, что за время его работы на «скорой» произошел значительный скачок в диагностике на догоспитальном этапе.

«Сейчас все бригады имеют кардиографы, дефибрилляторы. Раньше кардиограф был только у кардиологической бригады. Был один запасной, которым могли пользоваться фельдшеры», - добавил врач.

На мой вопрос, страшно ли выезжать на вызовы, где люди получили тяжелые увечья, Дилмурат ответил, что в этот момент не задумываешься об этом.

«Врач должен быть спокоен и хладнокровен, чтобы принять верное решение. Если будет страшно, то, как оказывать помощь? Это называют цинизмом. Но врачу необходимо быть беспристрастным во благо самого пациента», - сказал Д.Шавдунов.

О категориях вызова и безответственности

Ну и в завершение про скорость прибытия бригады скорой помощи и поведение водителей автомобилей и пешеходов. Если машина «скорой» несется со включенными спецсигналами, то значит счет идет на минуты и жизнь пациента в опасности. И тем не менее, некоторые водители продолжают движение, горожане торопятся перебежать перекресток.

Д.Шавдунов пояснил, что категории вызовы делятся на четыре в зависимости от состояния пациента.

Первая – когда есть непосредственная угроза жизни, требуется оказание немедленной медицинской помощи. На дорогу медикам дается не более 10 минут. Вызов второй и третьей категории срочности – потенциальная угроза жизни без оказания медицинской помощи, время прибытия – до 15 и 30 минут, соответственно. И четвертой категории – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента. Допускается прибытие до одного часу.

Автомобиль скорой помощи оборудован всем необходимым. Реанимационный чемоданчик, дефибриллятор, кислородный баллон с несколькими режимами подачи кислорода, аспиратор, небулайзер, биксы, в том числе родовой для оказания помощи беременным, токсикологический, зонды, ожоговый набор, кардиометр, сумка с медикаментами, носилки. Врачи и фельдшеры готовы к любому развитию событий.

Огорчают сотрудников скорой помощи безответственные вызовы. Когда люди называют несуществующие адреса, покидают место вызова или обращаются за помощью к врачам скорой помощи по незначительному поводу. В это время может требоваться помощь тому, кто действительно плохо себя чувствует и есть угроза для жизни.

На фоне безответственности взрослых бросилось в глаза трепетное отношение к сотрудникам скорой помощи со стороны детей. На одном из вызовов Дилмурат и Артур не смогли сразу попасть в подъезд – видимо, в квартире не работал домофон. Подбежали ребятишки, которые гуляли во дворе, и открыли дверь. Есть шанс, что они вырастут ответственными взрослыми.



