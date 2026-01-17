РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:27, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Один человек погиб, пятеро пострадали в аварии в Алматинской области

    На 38-м километре автодороги «Алматы — Кокпек — Коктал» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Report

    По предварительным данным, 32-летний водитель «Mercedes-Benz» не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Hyundai».

    — В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины «Hyundai» от полученных травм скончалась на месте. Водители обоих транспортных средств и еще три пассажира с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

    Сотрудники полиции зарегистрировали уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование для полного и объективного установления всех обстоятельств происшествия.

    Напомним, в Турксибском районе Алматы поврежден уличный газопровод низкого давления в результате наезда большегрузного автомобиля.

