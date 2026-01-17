Один человек погиб, пятеро пострадали в аварии в Алматинской области
На 38-м километре автодороги «Алматы — Кокпек — Коктал» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент агентства Kazinform.
По предварительным данным, 32-летний водитель «Mercedes-Benz» не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Hyundai».
— В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины «Hyundai» от полученных травм скончалась на месте. Водители обоих транспортных средств и еще три пассажира с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
Сотрудники полиции зарегистрировали уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование для полного и объективного установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в Турксибском районе Алматы поврежден уличный газопровод низкого давления в результате наезда большегрузного автомобиля.