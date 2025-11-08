22:33, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Павлодарской области
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб один пассажир, еще шестеро получили различные травмы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП Павлодара.
По предварительным данным установлено, что 7 ноября на автодороге Павлодар — Кызылорда в 10 километрах от поселка Шидерты водитель рейсового автобуса допустил опрокидывание в кювет.
В полиции сообщили, что обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.
Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.