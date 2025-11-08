Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Павлодарской области

По предварительным данным установлено, что 7 ноября на автодороге Павлодар — Кызылорда в 10 километрах от поселка Шидерты водитель рейсового автобуса допустил опрокидывание в кювет.

В полиции сообщили, что обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.