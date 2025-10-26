Очертания нынешней государственности Казахстана мы можем увидеть со времен Улуса Джучи — Уларбек Далейулы

— Уларбек Далейулы, Вы известны широкой публике прежде всего как поэт, а в последнее время активно пишите историческую прозу. Как Вы пришли к этому жанру?

— Об этом можно говорить долго. Мы — народ, в чьей крови поэзия. Родные горы, родная земля — все вокруг звучит в стихах. Наверное, поэтому с юных лет меня тянуло к книгам и поэзии. Однако со временем я понял: если хочешь по-настоящему внести вклад в культуру своего народа, одной поэзии недостаточно. Под влиянием исторических книг, которые я читал с детства, у меня появился живой интерес к прошлому. А еще я все глубже осознавал, какой ущерб нашему национальному духу нанесла фальсифицированная история, написанная в советское время. Именно это подтолкнуло меня к историко-документальной прозе. Тем более, моя профессиональная подготовка как раз соответствовала этой сфере. Сейчас, в век стремительного развития интернета, возможности для создания объемных исторических произведений стали куда шире.

— Как Вы решились на такой серьезный шаг — написать роман о Джучи хане, предке всех казахских ханов? Как шла подготовка к написанию романа?

— Это решение далось мне непросто. Думаю, писать о Чингисхане было бы даже немного легче. А вот передать образ Джучи хана, среди множества легенд, домыслов и слухов выбрать наиболее достоверные — задача куда более трудная. В этом отношении мне очень помогли труды таких выдающихся авторов, как Рашид ад-Дин и Джувейни. Когда я окончательно принял решение, что буду писать о Джучи хане, я посвятил много времени специальному изучению этой темы. Исследовал как древние источники, так и труды ведущих современных ученых. Я лично прошел маршруты его походов (за исключением Китая), чтобы прочувствовать масштаб его деяний. Лишь тогда, когда почувствовал, что по-настоящему готов, сел за письменный стол.

— С момента выхода романа прошел уже год. Как его восприняли читатели и представители интеллигенции?

— Уже через несколько месяцев после публикации я получил множество отзывов от читателей. Люди писали письма, звонили, приезжали даже из самых отдаленных районов, чтобы пообщаться лично. Эта обратная связь стала для меня огромной поддержкой. Многие уважаемые представители интеллигенции также высоко оценили мою работу и пожелали успеха на дальнейшем пути. Конечно, нашлись и такие, кто воспринял это с прохладцей… Но лично я предпочитаю всегда полагаться на беспристрастную оценку времени.

Фото: Midjourney

— Поступали ли предложения об экранизации романа в формате телесериала?

— Да, обращались представители нескольких фондов и частных студий. Я сказал им прямо: «Чтобы снять телесериал, который охватывает три поколения — от Есугея до смерти Джучи хана, показывает суровую эпоху и кровопролитных сражений, — нужны очень серьезные финансовые вложения. Без государственной поддержки такие проекты просто не под силу частным студиям». И это действительно так: исторические сериалы требуют огромного бюджета. Посмотрим, как сложится дальше.

— Каково место Джучи хана в истории казахского народа?

— Безусловно, наша история не начинается с Чингисхана или Джучи. Даже эпохи гуннов и тюрков — это лишь часть великого исторического пути. Мы — потомки кочевых цивилизаций, подарившие миру великие культурные ценности, показавшие пример справедливого порядка и гармоничного общественного уклада. Но как нация, лишь недавно обретшая независимость, мы только начинаем осознавать свои корни и восстанавливать свою историческую память.

Если говорить о Джучи хане, то уже с момента его правления на просторах Дешт-и-Кипчака мы можем увидеть очертания нашей нынешней государственности. Его сын Батухан создал великую империю — Золотую Орду. А такие выдающиеся личности, как Кенесары и Алихан Бокейхан, были прямыми потомками Джучи хана. Поэтому его образ для нас — не просто часть истории, а глубокий, сакральный символ.

Некоторые исследователи высказывают мнение, что Джучи не получил титул хана, а лишь управлял Кыпчакской степью как даруга (наместник). Однако если обратиться к источникам, оставленным Рашид ад-Дином и другими мудрецами той эпохи, становится ясно: Чингисхан еще при жизни даровал титул хана каждому из своих четырех сыновей. В те времена верховную власть действительно держал великий каган, но в каждом подвластном улусе управление осуществлялось ханом — правителем на местах. И Джучи был одним из них.

Фото: Midjourney

— В чем заключается тайна загадочной смерти Джучи хана? Существует множество преданий о его гибели. В какую из версий верите Вы?

— Прежде всего, необходимо ясно понимать: до своей смерти Джучи хан прошел через особые испытания и воспитание как законный наследник престола великой империи после своего отца — Чингисхана. В 1207 году, в возрасте 25 лет, по приказу хана-отца он подчинил себе тюркские племена, обитавшие на территории современной Якутии, в Саянских горах и в окрестностях озера Байкал — в те времена эта обширная местность именовалась «Страной деревьев». Таким образом, он впервые получил во владение столь огромные земли — с благословения и по повелению отца.

С этого момента его жизненный путь стал чередой суровых сражений и славных побед. В военных кампаниях против Южного Китая и Хорезма на западе, Джучи сражался плечом к плечу с Джэбэ-нойоном и Субэдэй-бахадуром. Они были на самом переднем крае битв, где закалялись как истинные военачальники.

Одни считают, что его смерть была делом рук отца, другие винят Кулан-катын. Но каков смысл убивать собственного сына, самого умного, рассудительного и доблестного из всех, которого сам же и воспитывал как будущего преемника? Тем более, как известно, Кулан-катын скончалась в 1224 году на казахской земле, возвращаясь из Хорезмского похода. Как женщина, умершая за три года до Джучи, могла бы встать из могилы и убить его?

В конечном итоге, каждый старается отстоять свою точку зрения. Что касается меня, я прихожу к выводу, что он либо умер своей смертью, либо стал жертвой заговора со стороны своего брата — Чагатая. А как было на самом деле — ведомо лишь одному Всевышнему.

Коллаж: Midjourney / DALL-E

— Расскажите о матери Джучи. Как прошло его детство?

— Мать Джучи хана Борте-катын — была самой преданной и надежной спутницей юного Темуджина. Существует предание, что перед смертью Джамуха сказал ему: «Ни в тактике, ни в военном искусстве, ни в разуме, ни в храбрости ты не превосходил меня. Единственное твое преимущество — в том, что у тебя была такая великая супруга, как Борте». Эти слова говорят сами за себя.

Поэтому нельзя не упомянуть Борте-катын, родившую и воспитавшую четырех сыновей-воинов и пятерых дочерей, чья роль в истории человечества поистине исключительна.

В последние годы своей жизни она стала самой почитаемой женщиной в ханстве. Даже Чингисхан не решился лично сообщить ей о смерти Джучи. Великие нойоны и багатуры, находившиеся рядом, были в растерянности и не знали, как поступить. Тогда грозный Чингис нашел хитроумное решение. Ведь ханский указ воспринимался как воля небес, и никто не смел ослушаться. По его распоряжению для Борте-матери был составлен особый указ:

«Да будет известно уважаемой Борте ханым, супруге, благословленной Тенгри, матери достойных ханов и благородных дочерей, что наши предки были созданы по милости Тенгри у озера Марал. Это были Борте-волк и Гуа-марал. Наш сын Джучи был зачат с благословения Неба в чреве Борте-матери и был ниспослан нам как временный ханзада. Теперь, по небесному указу, наш сын Джучи вернулся к Тенгри в земле, где родился предок Бори. Противиться смерти — значит прогневить Небо. На небе — Тенгри, на земле — хан. Печать и знак владыки мира».

Так с горечью и болью услышала мать Борте трагическую весть о гибели своего первенца.

Известно, что детство Джучи прошло под опекой сразу трех матерей — бабушки Оэлун, родной матери Борте и младшей сестры Чингисхана Темулун. Возможно, именно поэтому он всегда выступал против излишнего кровопролития и разрушения городов во время военных походов. Воспитание, полученное от трех женщин, наделило его редким для той кровавой эпохи милосердием. История ясно показывает, что даже ожесточенный конфликт с братьями у стен Ургенча стал следствием этой внутренней мягкости.

— Какие племена участвовали в становлении Улуса Джучи?

— Не только Улус Джучи, но и вся великая империя, основанная Чингисханом, а позднее Золотая Орда под знаменем Бату хана, были воздвигнуты руками тех самых племен и родов, которые ныне составляют ядро казахского народа. Именно они стали опорой великого каганата, вознесли ее авторитет, прошли через кровавые походы, сражались плечом к плечу, свершали героические подвиги.

Все эти тумены и воины — те, кто «захватывал знамена из глубины обороны» и «в шлемах сражал головы» — это нынешние казахские племена и роды.

Вот почему я говорю: «Наша история была столь славной, столь великой и вдохновляющей». А значит, и наше будущее — ещё впереди.

Фото: из личного архива Уларбек Далейулы

— Над чем Вы сейчас работаете?

— Так как темой моей работы стал Джучи хан, естественным продолжением стало изучение Бату хана и малоизученных, «белых пятен» в истории Золотой Орды. Планов — много, цели — высокие. Но обо всем — в свое время.

Сейчас могу с радостью сообщить: я почти завершил роман под названием «Бату хан», который является логическим продолжением моего историко-документального романа «Жошы хан». Если будет на то воля судьбы, в ноябре роман уже увидит свет. Подписан договор с издательством, и редакционная работа уже началась.

Этот роман, как и предыдущий, выполнен в жанре историко-документального повествования. Я не ставил перед собой цель погрузиться в излишнюю художественность или фантазию. Напротив, поскольку произведение основано на достоверных источниках, письменных документах и четко зафиксированных сведениях, я счел неправильным отходить от исторической правды. А оценку даст мой уважаемый читатель.

К слову, ранее известный историк, ученый Жаксылык Сабитов также заявил, что работает над новой книгой, в которой намерен развеять исторические искажения, связанные с Золотой Ордой, и представить ее наследие в новом формате.

Материалы агентства Kazinform о Джучи хане и Золотой Орде читайте здесь.