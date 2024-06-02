Основатель Золотой орды Жошы хан – сын трех матерей

Жошы – старший сын Чингисхана, великий полководец, основавший Золотую Орду, родоначальник Казахского ханства. В народе говорят, что «великих людей создают их матери». Так было и в случае с Жошы ханом, однако, по словам писателей, он был воспитан тремя женщинами. Агентство Kazinform предлагает вниманию читателя рассказ о матери великого полководца Жошы хана, о его молодых годах и воспитании.

Согласно историческим данным, батыр из рода боржигин племени кият по имени Есугей поехал со своим 9-летним сыном Темирши (будущим Чингисханом) на земли племени конырат, и по старинному тюркскому обычаю засватал для сына девочку по имени Борте. Вскоре Есугей умер, Темирши остался сиротой и в самом начале своей жизни испытал множество трудностей. Только достигнув совершеннолетия, примерно в 1178 году, он, согласно степному закону и традициям кочевников, поехал к своей невесте Борте и привез ее домой. Вскоре после его женитьбы на его род напали меркиты и, захватив Борте, увезли ее. Затем Темирши с помощью хана Тогрула, правителя племени керей, освободил Борте из плена. В связи с этим, в народе распространился слух о том, что Жошы не был родным сыном Чингисхана. Однако, Чингисхан всю жизнь относился с уважением к Борте и любил Жошы.

Фото: из личного архива Уларбек Далейулы

Борте была дочерью вождя племени конырат по имени Дай-шешен. Она играла важную роль в жизни монгольского императора. Ее полное имя – Борте-фуджин или Борте-уджин. В переводе с монгольского слово «фуджин» означает «госпожа». В сложные и решающие моменты Чингисхан прислушивался к советам Борте.

Когда молодой Темирши впервые попытался призвать монгольские племена к объединению, Борте посоветовала отмежеваться от монгольского полководца по имени Жамуха. Темирши последовал совету жены и благодаря этому избежал гибели. Историки свидетельствуют, что ум и рассудительность Борте оказали большое влияние на превращение Темирши в великого монгольского императора Чингисхана.

Четверо сыновей Борте – Жошы, Шагатай, Угедей, Толе унаследовали все земли, завоеванные Великим каганом, и правили каждый своим улусом. Любимая жена Чингисхана, ставшая матерью его четверых сыновей-ханов, Борте заслужила особое уважение и почет. Ее имя вписано в историю золотыми буквами.

Автор исторического романа «Жошы хан» Уларбек Далейулы отмечал, что «госпожа Борте» получила хорошее воспитание и была очень мудрой женщиной, сумевшей стать верным спутником и ценным советником Чингисхана.

- Детские годы Жошы пришлись на очень сложный период. Воспитанный своей матерью Борте он вырос человеком зрелого ума. В то время племя конырат жило относительно спокойно, не подвергаясь частым нападениям. В ставке отца Борте – Дай-шешена - собирались многие мудрые люди. В ставке служили также ученые из числа тангутов и шуршутов, подвластных китайской династии Тан. Борте получила знания от этих людей, была образованной женщиной. Именно у такой знающей и умной матери вырос Жошы, – пишет Уларбек Далейулы.

Писатель также сообщает, что Жошы, кроме своей матери, получал воспитание у бабушки Оэлун и младшей сестры Чингисхана Темулун.

- В целом, можно сказать, что Жошы был воспитан тремя матерями. Возможно, мягкость и доброта, которыми он отличался, будучи воинственным, передались ему от этих женщин. Его бабушка, мать Чингисхана, отличалась красотой и умом, была женщиной опытной, энергичной и сильной. По-видимому, не случайно у нее было прозвище «Мерген». Также и младшая сестра Темирши – Темулун - была сильным бойцом, меткой лучницей. Темулун с малых лет приучала Жошы к воинскому делу. От трех женщин Жошы впитал храбрость, ум и рассудительность. Возможно, благодаря этому воспитанию Жошы был более добрым и милосердным, чем другие сыновья Чингисхана. Он был против того, чтобы в захваченных городах истреблялось много жителей. По возможности Жошы старался направлять послов и предлагал сдаться без кровопролития, – говорится в книге «Хан Жошы».

Уларбек Далейулы также пишет, что милосердие Жошы проявлялось во многих случаях, даже в период, проведенный в кровавых сражениях, в то жестокое время.

- Когда Жошы подрос, в 1202 году Чингисхан начал войну с племенем татар. Войска, которыми командовали Шагатай и Угедей, истребляли татар, а оставшихся брали в плен. Воины Жошы в захваченных им аулах щадили жителей и раненных бойцов, не убивали их и отпускали. Также они и не старались брать в этих аулах много добычи. После этого Чингисхан в течение 4 лет отстранял Жошы от походов, не давал участвовать в сражениях. В 1207 году Чингисхан отправил Жошы на завоевание земель к западу от Байкала. И здесь Жошы не проявлял особой жестокости. Жившие там лесные племена – телеут, урсут - сдались монгольскому полководцу без боя. Старейшины племен шли на соглашения, преподносили дары в виде белых коней, соболей и степных соколов. Оценивший воинский талант своего первенца, довольный результатами похода Чингисхан отдал Жошы захваченные им земли в управление. Именно на этих земля была заложена основа Улуса Жошы – Золотой Орды, – говорит писатель Уларбек Далейулы.

Жошы еще в молодом возрасте проявил себ как видный полководец. В 1211-1215 годах он принял участие в походе на Китай. Через 3 года Жошы прошел Кыпшакскую степь и, достигнув Иргизской степи, вступил в битву с 60-тысячной армией Хорезма, которым тогда правил шах Мухаммед. Несмотря на малочисленность своего войска, благодаря своим полководческим способностям Жошы победил армию Хорезмшаха и достиг своей цели. После этого похода Жошы подчинил себе все города Семиречья.

В 1220-1222 годах Жошы покорил города Отырар, Сыганак, Узкент, Баршынкент, Жанкент и другие, располагавшиеся по берегам Сырдарии. Таким образом было полностью завоевано государство Хорезм.

Чингисхан в 1223 году организовал большой курултай на равнине Куланбасы. На этом курултае он разделил все завоеванные им земли на четверых сыновей от своей старшей жены Борте. Жошы достались земли к западу от Иртыша, включая северную часть Семиречья, до нижнего течения Волги, то есть, вся территория Дешти Кыпшак. Ставка его была на реке Иртыш.

- Основу Улуса Жошы составили тюркоязычные племена, ранее заселившие Дешти Кыпшак. Улус Жошы – это мы. Мы населяем 65-70 процентов территории, которую занимало государство, основанное ханом Жошы и расширенное ханом Бату. Племена и роды, участвовавшие в создании Улуса Жошы, позднее объединились и стали казахской нацией, – говорит писатель У.Далейулы.

Говорят, что, поскольку мать Жошы была из племени конырат, он был в очень близких отношениях с подвластным ему населением. По свидетельствам восточных историков того времени, Жошы был сильным, храбрым человеком с твердым характером. Его ум и особая отвага внушали страх и самому Чингисхану. Летописец Абу-Омар аль-Джузджанив своей работе «Табакат-и-Насири», написанной в 1260 году, отмечал: «Жошы не позволяет монголам в Хорезме что-либо совершать против кыпшаков, настолько он их любит».