Очередную партию гуманитарной помощи в Костанайскую область отправили из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четыре фуры с гуманитарной помощью для пострадавших от лесных пожаров отправились из Алматы в Костанайскую область. Всего силами горожан собрано 120 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исполнительный секретарь алматинского городского филиала партии Amanat Мейржан Отыншиев сообщил, что 4 сентября в городе открылись несколько точек сбора гуманитарной помощи.

«Только вчера нами было собрано 50 тонн помощи, из которых 40 тонн мы вечером отправили в Костанайскую область. Фуры сейчас в пути. Сегодня мы дополнительно направляем около 80 тонн. Всего в городе собрали 120 тонн гуманитарной помощи», - проинформировал Мейржан Отыншиев.

По его словам, силами горожан собраны продукты питания: вода, сахар, масло, крупы, рис, картофель, печенье, сухофрукты, одежды, предметы первой необходимости, постельные принадлежности, а также бытовая техника, строительные материалы.

«Хотелось бы отметить, что данная работа проводится благодаря поддержке наших граждан, акимата города, а также бизнесменов», - заявил Мейржан Отыншиев.

Он добавил, что вместе с фурами в Костанайскую область отправляются волонтеры, которые будут координировать весь процесс отгрузки и раздачи товаров.

Представитель филиала молодежного крыла «Жастар Рухы» Акежан Кенесов заметил, что волонтеры сами изъявили желание помочь пострадавшим. По его словам, в сборе и погрузке гуманитарной помощи приняли участие более 200 человек из числа волонтеров, предпринимателей и жителей города.

Сбор гуманитарной помощи и набор волонтеров проводится с утра во всех восьми районах города, главным штабом сбора стал DEPO EVOLUTIONS PARK по адресу ул. Байтурсынова, 22, к1. Ведется сбор продуктов питания, продуктов длительного хранения, медикаментов, средств гигиены, одежды и постельных принадлежностей.

«Мы объединили городские волонтерские организации. Волонтеры фронт-офиса управления молодежной политики, а также волонтеры госфонда молодежной политики из числа студентов работали на пунктах приема гуманитарной помощи. Жители мегаполиса также не остались в стороне. Нам приносят одежду, детское питание», – сообщил директор государственного фонда молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек.

Всех желающих оказать помощь, стать волонтером или помочь с обеспечением продовольствия организаторы просят звонить по телефону +7 707 438 77 33 – руководителю фронт-офиса волонтеров города Алматы Нурсултану Болатулы.

Кроме того, алматинские волонтеры будут участвовать в восстановительных работах, а также организовывать специальные склады для сбора грузов в Костанайской области и вести работы по раздаче помощи населению.

Ранее сообщалось, что алматинцы собирают помощь для пострадавших от пожаров в Костанайской области.