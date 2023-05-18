Очередной ЖК добавили в список нерекомендуемых для покупки жилья в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы в список нерекомендуемого для покупки жилья добавил таунхаус «Мечта», в настоящее время ведутся судебные разбирательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Таунхаус «Мечта» находится по улице Обсерватория, 104/4. Он строится на земельном участке с целевым назначением для индивидуального жилищного строительства.

«В ходе внеплановой проверки управлением градостроительного контроля Алматы по первому пятну жилого комплекса зафиксировано отклонение от согласованного эскизного проекта, по второму пятну на момент проверки отсутствовала разрешительная документация. На сегодня пятно 1 введено в эксплуатацию собственником самостоятельно», - сообщили в акимате.

В отношении заказчика приняты меры по статье 316 части 1 КоАП «Строительство объектов и их комплексов без проектно-сметной документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, за исключением требований, установленных техническими регламентами» с выдачей предписания сроком до 15 сентября 2022 года.

14 октября прошлого года заказчик был привлечен к ответственности за неисполнение предписания по статье 462 части З КоАП «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции».

Управлением направлено исковое заявление в суд об отмене акта приемки объекта в эксплуатацию и сносе объекта, ведутся судебные разбирательства.

В акимате еще раз напомнили о необходимости перед покупкой недвижимости проверять строящееся ЖК на наличие полного пакета документов по WhatsApp номеру горячей линии Управления градостроительного контроля: +7 705 89 66 000.

Ранее в список ЖК, нерекомендуемых для покупки жилья, вошли ORDA CITY, Dostar Deluxe, Verona, Demeu Residence, Auezov Apartaments, Tole BI Residence, Maison, а также ЖК, расположенный по проспекту Достык 170/1.

В прошлом году акимат также публиковал список нерекомендуемых для покупки квартир ЖК.