Очередники получат возможность построить дом в одном из микрорайонов Костаная

Отдел земельных отношений совместно с отделом архитектуры и градостроительства акимата города Костаная приступил к подготовке мероприятий по предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в жилом массиве «Кунай».

Проект детальной планировки (ПДП) I очереди жилого массива был утверждён постановлением акимата города Костаная от 13 января 2016 года №64. В последующие годы (2018 и 2021) были утверждены корректировки ПДП, в состав которых вошли типовые эскизные проекты одноквартирных домов усадебной застройки, объектов социальной инфраструктуры и инженерных сетей.

Согласно действующему ПДП, на территории жилого массива «Кунай» предусмотрено строительство 1967 индивидуальных жилых домов. Из этого количества 14 земельных участков уже предоставлены гражданам, пострадавшим от паводка 2024 года, 161 участок закреплен за ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» для возведения жилья за счет бюджетных средств. Из них на 77 участках планируется строительство одноэтажных жилых домов, на 84 участках – двухэтажных.

Оставшиеся 1792 земельных участка будут распределены среди граждан, состоящих в очереди на получение земли под ИЖС. Из них – 124 участка имеют построенные жилые дома (69 одноэтажных и 55 двухэтажных), которые можно приобрести за наличный расчет либо через механизм ипотечного кредитования через банки второго уровня. Земельные участки при этом предоставляются на бесплатной основе, а стоимость домов составляет от 29 до 32 млн тенге и 1668 участков будут выделены под самостоятельное строительство. Из них 967 участков предназначены для одноэтажной, 701 участок – для двухэтажной усадебной застройки.

Площадь одного земельного участка составляет 0,08 га в соответствии с проектом детальной планировки.

Ранее сообщалось, что в Костанае стартовала инвентаризация очередников на получение земельных участков для ИЖС.