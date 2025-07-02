Новый этап распределения земли в Костанае: кого исключат из очереди

Как сообщили в отделе земельных отношений акимата Костаная, уведомление граждан будет осуществляться через республиканские СМИ, телеканалы, интернет-ресурсы акимата и официальные аккаунты в социальных сетях.

– Обновить свои данные необходимо гражданам, чьи ходатайства зарегистрированы в очереди под номерами с 1 по 3000. Им следует обратиться во фронт-офис ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная» по адресу: г. Костанай, ул. Алтынсарина, 128, – уточнили в ведомстве.

При этом, с собой необходимо иметь удостоверение личности, электронно-цифровую подпись на съемном носителе (флеш-карте). Уточнить номер очередности можно через базу Единого государственного кадастра недвижимости по ссылке, по телефону 54-00-97 (ГУ «Отдел земельных отношений») или в ситуационном центре I-Komek по номеру 109.

– Граждане, не подтвердившие актуальность своих данных, останутся в очереди, но продвижение будет осуществляться в пользу тех, кто прошел актуализацию, – заявили в отделе.

Для уточнения статуса заявителей будут направлены запросы в ГК «Правительство для граждан», РАГС и миграционную службу. Это позволит установить, не утратил ли гражданин гражданство, не выехал ли за пределы страны на ПМЖ, либо не получил ли ранее земельный участок от государства. Граждане, попавшие в такие категории, будут исключены из очереди в соответствии с пунктом 8 Правил, утвержденных 27 марта 2015 года.

По итогам инвентаризации будет сформирован актуальный список очередников, на основе которого начнется распределение 1792 земельных участков для ИЖС.

Ранее стало известно, что в Астане посчитают количество многоэтажных домов.