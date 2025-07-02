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    21:08, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Новый этап распределения земли в Костанае: кого исключат из очереди

    В Костанае инвентаризация очередников на получение земли стартует с 1 июля и продлится до 31 августа 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    земельный участок
    Фото: прокуратура Жамбылской области

    Как сообщили в отделе земельных отношений акимата Костаная, уведомление граждан будет осуществляться через республиканские СМИ, телеканалы, интернет-ресурсы акимата и официальные аккаунты в социальных сетях.

    – Обновить свои данные необходимо гражданам, чьи ходатайства зарегистрированы в очереди под номерами с 1 по 3000. Им следует обратиться во фронт-офис ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная» по адресу: г. Костанай, ул. Алтынсарина, 128, – уточнили в ведомстве.

    При этом, с собой необходимо иметь удостоверение личности, электронно-цифровую подпись на съемном носителе (флеш-карте). Уточнить номер очередности можно через базу Единого государственного кадастра недвижимости по ссылке, по телефону 54-00-97 (ГУ «Отдел земельных отношений») или в ситуационном центре I-Komek по номеру 109.

    – Граждане, не подтвердившие актуальность своих данных, останутся в очереди, но продвижение будет осуществляться в пользу тех, кто прошел актуализацию, – заявили в отделе.

    Для уточнения статуса заявителей будут направлены запросы в ГК «Правительство для граждан», РАГС и миграционную службу. Это позволит установить, не утратил ли гражданин гражданство, не выехал ли за пределы страны на ПМЖ, либо не получил ли ранее земельный участок от государства. Граждане, попавшие в такие категории, будут исключены из очереди в соответствии с пунктом 8 Правил, утвержденных 27 марта 2015 года.

    По итогам инвентаризации будет сформирован актуальный список очередников, на основе которого начнется распределение 1792 земельных участков для ИЖС.

    Ранее стало известно, что в Астане посчитают количество многоэтажных домов.

    Теги:
    Земельный участок Регионы Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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