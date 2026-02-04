Очередная ярмарка вакансий пройдет в Астане 6 февраля

Основной целью ярмарки вакансий является содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи путём непосредственного контакта между работодателем и соискателем.

В ходе ярмарки вакансий работодатели проведут презентацию своих компаний, представят имеющиеся вакансии и сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов. Соискатели, в свою очередь, смогут пообщаться с HR-менеджерами организаций, пройти собеседование и задать им интересующие вопросы.

Ярмарку вакансий организует управление по вопросам молодежной политики Астаны, молодежный ресурсный центр «Астана жастары» совместно с Центром трудовой мобильности и акиматом района Сарыарка.

