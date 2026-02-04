РУ
    12:16, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Очередная ярмарка вакансий пройдет в Астане 6 февраля

    Мероприятие для тех, кто ищет работу, состоится 6 февраля в 11:00 часов в университете «Туран Астана», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

    ярмарка вакансий
    Фото: УВП Шымкента

    Основной целью ярмарки вакансий является содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи путём непосредственного контакта между работодателем и соискателем.

    В ходе ярмарки вакансий работодатели проведут презентацию своих компаний, представят имеющиеся вакансии и сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов. Соискатели, в свою очередь, смогут пообщаться с HR-менеджерами организаций, пройти собеседование и задать им интересующие вопросы.

    Ярмарку вакансий организует управление по вопросам молодежной политики Астаны, молодежный ресурсный центр «Астана жастары» совместно с Центром трудовой мобильности и акиматом района Сарыарка.

    Ранее стали известны топ-5 профессий в Казахстане с максимальным спросом в 2025 году.

    Теги:
    Работа Биржа труда Астана Безработица Трудоустройство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
