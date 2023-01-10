Очередная победа РК по делу Стати: Суд Голландии отказал в признании арбитражного решения на $ 530 млн

10 Января 2023, 11:26

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 9 января 2023 года Окружной суда Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. (Стати) о признании и исполнении арбитражного решения, которое было получено Стати в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Республики Казахстан.

Ранее, 24 декабря 2021 года Верховный суд отменил решение Апелляционного суда Амстердама о признании и исполнении арбитражного решения и передал дело на пересмотр в Окружной суд Амстердама. После промежуточного решения Окружного суда Амстердама от 3 мая 2022 года Республике была предоставлена возможность дополнительно обосновать доводы о том, что арбитражное решение было получено путем процессуального мошенничества на основе новых доказательств.

Республика раскрыла мошенничество Стати, в частности, представив суду переписку между Стати и их аудиторами KPMG, которая показывает, что финансовые отчеты, на которые опирались Стати во время арбитража, были существенно искажены, и впоследствии, отозваны KPMG.

Более того, Казахстану удалось обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати. Изучив масштабные мошеннические схемы, Окружной суд Амстердама постановил, что Стати действительно добились арбитражного решения путем процессуального мошенничества, и на этом основании отклонил ходатайство о признании и исполнении арбитражного решения.

Окружной суд Амстердама вынес обоснованное решение на основе независимой оценки новых доказательств.

Как сообщалось ранее, голландский суд — не первый суд, вставший на сторону Республики и признавший мошенничество Стати. 16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения в Бельгии. Суд установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. 2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати. В сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии установил достаточные доказательства «prima facie» того, что арбитражное решение было получено Стати путем мошенничества.

Так, Королевство Нидерландов стала четвертой юрисдикцией, в которой суд первой инстанции отказал Стати в признании и исполнении Стокгольмского арбитражного решения. Решение Окружного суда Амстердама еще больше укрепило убежденность в том, что мошенничество Стати нарушило право Казахстана на справедливый и равноправный арбитраж.

Министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев прокомментировал данное решение следующим образом:

«Республика Казахстан вновь одержала победу в своих многолетних усилиях по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола Стати и Габриэля Стати. Это четвертый случай, когда суд полностью рассмотрел дело и подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, нанятых аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов».

Окружной суд Амстердама подтвердил, что Стати совершили финансовое мошенничество в Республике, заключив, что:

«Стати совершили финансовое мошенничество путем (і) вывода крупных сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати – ТОО «Казполмунай» и «Толкыннефтегаз») при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати – Hayden Limited Ltd, (іі) извлечения десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood, и (ііі) скрытия своих расходов в годовой отчетности «активов» и «затрат», в результате чего годовая отчетность была существенно искажена».

Окружной суд Амстердама также пришел к выводу, что финансовое мошенничество, совершенное Стати в Казахстане, не было предметом разбирательства во время арбитража.

Было установлено, что Стати представили в арбитраж ложную и неполную информацию, сознательно сделали вводящие в заблуждение заявления и скрыли соответствующие факты. В связи с этим Окружной суд Амстердама заключил, что:

«В удовлетворении ходатайства Стати о признании арбитражного решения отказано на том основании, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов».

В исполнении арбитражного решения было отказано, при этом расходы Республики Казахстан должны быть возмещены Стати.

Вывод

Решение Окружного суда Амстердама, обоснованное на существенных новых доказательствах, подтверждает, что Стати получили арбитражное решение путем процессуального мошенничества. Республика Казахстан уверена в продолжении своих усилий по противодействию попыткам Стати привести в исполнение арбитражного решения в других юрисдикциях. Данное решение Окружного суда Амстердама создает прочную основу для Казахстана в защите своего права на честный и справедливый арбитраж в других юрисдикциях.

В июне 2022 года Апелляционный суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V., принадлежащих ФНБ «Самрук-Казына», наложенный Анатолом и Габриэлем Стати («Стати») в попытке привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное против Республики Казахстан. В мае 2019 года, когда был наложен арест, стоимость этих акций оценивалась в 5,2 млрд USD.

Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки.

Данное решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенном в декабре 2021 года об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.

«Это значительная победа для Казахстана, его народа и еще одно поражение для Стати» - прокомментировал это решение министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин.

Советник Премьер-Министра Республики Казахстан - Марат Бекетаев, также прокомментировал это решение: «Мы не сомневались, что арест акций в KMG Kashagan B.V., который был получен без уведомления казахстанской стороны, изначально был незаконным. Теперь это подтверждено судом, арест снят, справедливость восторжествовала».

Бельгия

Помимо этого, 13 июня 2022 года Брюссельский суд первой инстанции вынес решение, позволяющее Республике Казахстан продолжить рассмотрение иска о возмещении ущерба Стати за неправомерно наложенный арест на активы Национального фонда Казахстана.

Это решение стало следствием решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года, который подтвердил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно, и что арбитражное решение, вынесенное Стати в 2013 году, было получено мошенническим путем. Суд также постановил, что Стати намеренно ввели в заблуждение шведские суды во время процессов по аннулированию арбитражного решения.

В результате решения, вынесенного 16 ноября 2021 года, все аресты активов Национального фонда Казахстана, ранее наложенные Стати в Бельгии, были сняты .

Вследствие этого, Казахстан обратился в Брюссельский суд первой инстанции с иском о возмещении стороной Стати ущерба за неправомерные аресты, несмотря на попытки Стати приостановить данный процесс до окончания разбирательств, которые находятся на рассмотрении в Верховном суде Бельгии.

Настоящим решением Брюссельский суд отклонил заявление Стати и отметил, что заявление Республики Казахстан основано на выводе Апелляционного суда Брюсселя о том, «что Стати совершили незаконные и мошеннические действия до, во время и после арбитражного разбирательства» , и что Казахстан стремится «привлечь за все правовые и процессуальные последствия» мошенничества Стати. Таким образом, Суд постановил заявление Республики «обоснованным».

«Стати придется столкнуться с правовыми последствиями длительных мошеннических схем, которые они совершали против Республики Казахстан и других лиц. Они должны возместить ущерб, причиненный народу Казахстана и за злоупотребление судебной системой Бельгии» - прокомментировал это решение министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин.

Также М. Бекетаев отметил: «Мы будем продолжать бороться с такими преступниками, как Стати, и не позволим мошенникам использовать в своих интересах нашу страну, нашу инвестиционную систему, наших людей и наши ресурсы. Мы задействуем все доступные средства правовой защиты в отношении мошенничества Стати и их сообщников, включая Дэниела Чапмена и его группы компаний Argemtem Creek , для привлечения их к ответственности во всех юрисдикциях».

Суд назначил трехдневное судебное разбирательство на октябрь 2023 года для установления суммы ущерба, которую Стати должны выплатить Казахстану, а также установил процессуальный календарь для Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан для представления своих доказательств.

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