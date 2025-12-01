РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:25, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Очередная национальная забастовка во Франции планируется 2 декабря

    Французские профсоюзы CGT, FSU и Solidaires намерены провести забастовку против бюджета на 2026 год во вторник, 2 декабря, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Очередная национальная забастовка во Франции
    Скрин из видео

    Газета «Le Parisien» пишет, что данные профсоюзы считают бюджет страны на следующий год «социально несправедливым». Трудовые союзы выдвигают требования, направленные на социальную и финансовую справедливость, призывая отказаться от планов сокращения рабочих мест и выступая за общее повышение заработной платы.

    Поэтому забастовка затронет несколько секторов экономики. Призыв к действию адресован всем работникам государственного и частного секторов, а также пенсионерам и молодёжи.

    Многочисленные манифестации запланированы в нескольких городах: Бордо, Лансе, Ла-Рошели, Дижоне, Шатобриане, Дуэ, Руане и Гавре. Точное место и время проведения будут объявлены профсоюзами департаментов за несколько дней до демонстраций.

    Планируется, что забастовка затронет оператора общественного транспорта г.Парижа, где подано уведомление о забастовке, которая продлится с 18:00 понедельника до 7:00 среды.

    Некоторые линии метро, автобусов и трамваев могут работать по сокращенному графику. В SNCF (национальная железнодорожная компания Франции) профсоюз CGT Cheminots сообщает о возможных задержках и отменах поездов на своей железнодорожной сети.

    Как и в большинстве национальных забастовок, ожидается участие в них учителей школ. Профсоюзы осуждают сокращение более 4 тысяч рабочих мест в системе среднего образования, а также значительное сокращение штата в системе начального образования.

    На этой неделе в соседней Бельгии состоялась трехдневная забастовка, которая также затронула большинство сфер жизнедеятельности страны.

    Теги:
    Франция Протесты в мире Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают