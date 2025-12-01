Очередная национальная забастовка во Франции планируется 2 декабря

Газета «Le Parisien» пишет, что данные профсоюзы считают бюджет страны на следующий год «социально несправедливым». Трудовые союзы выдвигают требования, направленные на социальную и финансовую справедливость, призывая отказаться от планов сокращения рабочих мест и выступая за общее повышение заработной платы.

Поэтому забастовка затронет несколько секторов экономики. Призыв к действию адресован всем работникам государственного и частного секторов, а также пенсионерам и молодёжи.

Многочисленные манифестации запланированы в нескольких городах: Бордо, Лансе, Ла-Рошели, Дижоне, Шатобриане, Дуэ, Руане и Гавре. Точное место и время проведения будут объявлены профсоюзами департаментов за несколько дней до демонстраций.

Планируется, что забастовка затронет оператора общественного транспорта г.Парижа, где подано уведомление о забастовке, которая продлится с 18:00 понедельника до 7:00 среды.

Некоторые линии метро, автобусов и трамваев могут работать по сокращенному графику. В SNCF (национальная железнодорожная компания Франции) профсоюз CGT Cheminots сообщает о возможных задержках и отменах поездов на своей железнодорожной сети.

Как и в большинстве национальных забастовок, ожидается участие в них учителей школ. Профсоюзы осуждают сокращение более 4 тысяч рабочих мест в системе среднего образования, а также значительное сокращение штата в системе начального образования.

На этой неделе в соседней Бельгии состоялась трехдневная забастовка, которая также затронула большинство сфер жизнедеятельности страны.