Очереди у входа: в метро Алматы объяснили сбой оплаты проезда

В соцсетях появилось фото, где у турникетов образовалась очередь, и пассажирам пришлось расплачиваться жетонами через кассу.

В метрополитене пояснили, что оплата проезда через QR-код «Онай» проводилась в пилотном (тестовом) режиме.

— В ходе тестирования было выявлено замедление процесса считывания QR-кодов, что приводило к образованию очередей, особенно в часы пик. В связи с этим функция оплаты по QR-коду временно отключена до завершения технических доработок и повышения стабильности системы, — сообщили в метро.

Отметим, что в мегополисе растет число пассажиров, использующих метро как основной вид транспорта. В сентябре и октябре пассажиропоток подземки дважды побил собственный рекорд.

Ранее в метрополитене отметили, что в целях улучшения качества обслуживания предпринимаются необходимые меры. В июне 2024 года был внедрен проект FacePay, позволяющий оплачивать проезд по биометрии лица. Также в первом квартале 2026 года будет проведена модернизация всех турникетов.