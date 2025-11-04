РУ
    21:12, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Очереди у входа: в метро Алматы объяснили сбой оплаты проезда

    Утром жители Алматы столкнулись с проблемой при оплате проезда в метро — ни банковские карты, ни система «Онай» не работали, передает агентство Kazinform.

    метро Алматы очередь
    Фото: соцсети

    В соцсетях появилось фото, где у турникетов образовалась очередь, и пассажирам пришлось расплачиваться жетонами через кассу. 

    В метрополитене пояснили, что оплата проезда через QR-код «Онай» проводилась в пилотном (тестовом) режиме.

    — В ходе тестирования было выявлено замедление процесса считывания QR-кодов, что приводило к образованию очередей, особенно в часы пик. В связи с этим функция оплаты по QR-коду временно отключена до завершения технических доработок и повышения стабильности системы, — сообщили в метро.

    Отметим, что в мегополисе растет число пассажиров, использующих метро как основной вид транспорта. В сентябре и октябре пассажиропоток подземки дважды побил собственный рекорд. 

    Ранее в метрополитене отметили, что в целях улучшения качества обслуживания предпринимаются необходимые меры. В июне 2024 года был внедрен проект FacePay, позволяющий оплачивать проезд по биометрии лица. Также в первом квартале 2026 года будет проведена модернизация всех турникетов. 

    Теги:
    Алматы Метро
    Еламан Турысбеков
    Автор
