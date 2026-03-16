Тренды:
    18:00, 15 Март 2026 | GMT +5

    Очереди на участках: казахстанцы активно идут голосовать на референдуме

    В день референдума в разных регионах Казахстана наблюдается высокая активность граждан, с утра на многих участках фиксировались очереди из желающих проголосовать, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    По информации наблюдателей некоторых общественных фондов, поток избирателей начал формироваться еще до открытия участков.

    — Наблюдатели фонда фиксируют большой наплыв людей на избирательных участках с самого утра. На многих участках очереди образовались еще до открытия, и поток избирателей остается стабильным, — сообщили представители фонда «Ел дауысы».

    Особенно заметной активность была в целом ряде областей, где жители начали приходить на участки уже в первые часы голосования.

    Наблюдатели отмечают, что люди выстраивались в очереди, многие приходили целыми семьями. Высокая активность подтверждается и промежуточными данными по явке. К 16:00 в стране проголосовали более 64% избирателей.

    В ряде регионов показатели еще выше — например, в Восточно-Казахстанской области явка приблизилась к 80%, а в Кызылординской области превысила 82%. Наблюдатели отмечают, что на участках сохраняется спокойная и доброжелательная атмосфера. Люди активно приходят голосовать на протяжении всего дня, а на некоторых участках поток избирателей практически не уменьшается.

    Как подчеркивают представители общественных организаций, активность граждан и очереди на участках свидетельствуют о высоком интересе казахстанцев к голосованию и его итогам.

    Миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции. Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, прибывший в Казахстан в качестве международного наблюдателя, также высоко оценил подготовку к референдуму и ход голосования.

    Руслан Мухамедьяров
