Очереди и задержки автобусов: в Алматы увеличат число газовых заправок

В Алматы до конца лета планируют увеличить количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) с восьми до двенадцати. Это должно помочь решить проблему очередей автобусов на заправках, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вопрос о длительных очередях автобусов на газозаправочных станциях поднял на очередной сессии маслихата депутат Аким Турсын. По его словам, в ночное время на одной из станций по проспекту Рыскулова регулярно скапливаются десятки автобусов, что неоднократно становилось предметом обсуждения в социальных сетях. Депутат попросил объяснить причины сложившейся ситуации и сообщить, когда проблема будет решена.

Руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев сообщил, что ежедневно на городские маршруты выходят около 3200 автобусов, из которых более 2000 работают на компримированном природном газе.

— Для их бесперебойной работы ежедневно требуется около 600 тысяч кубометров газа. Сегодня в городе действует восемь специализированных АГНКС. Однако летом давление газа снижается, а три станции временно закрылись на ремонт, что и привело к образованию очередей, — пояснил он.

По его словам, существующие станции способны обеспечивать лишь около 200 тысяч кубометров газа в сутки, тогда как потребность городского автобусного парка составляет порядка 600 тысяч кубометров. Таким образом, ежедневный дефицит достигает около 350 тысяч кубометров.

Фото: акимат Алматы

Для решения проблемы в Алматы строятся еще четыре специализированные газозаправочные станции.

— Две из них уже работают в тестовом режиме, еще две планируем завершить до конца лета. После ввода всех объектов общее количество АГНКС увеличится до 12. Это позволит значительно сократить дефицит газа и обеспечить потребности общественного транспорта, — отметил Ержан Диханбаев.

Он также подчеркнул, что городские автобусы используют не обычный автомобильный газ, а компримированный природный газ, для которого необходимы специализированные станции. Именно поэтому автобусы не могут заправляться на обычных автогазозаправках, предназначенных для легкового транспорта.

Во время обсуждения депутат Аким Турсын также обратил внимание на условия труда водителей. Он поинтересовался, успевают ли они полноценно отдыхать, если вынуждены проводить ночное время в очередях на заправках, а утром снова выходить на линию. По его мнению, недостаток отдыха может негативно сказаться на безопасности пассажирских перевозок.

В ответ Ержан Диханбаев пояснил, что в ряде автопарков работают специальные перегонщики, которые самостоятельно заправляют автобусы в ночное время. Если же водитель участвует в заправке лично, на следующий день он не выходит на маршрут.

— Все графики составляются с учетом режима труда и отдыха. Водители работают посменно, поэтому требования безопасности соблюдаются, — заверил руководитель управления.

Ранее в Алматы на некоторых автобусных маршрутах наблюдались временные задержки из-за очередей на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях. Ситуация вызвала активное обсуждение в социальных сетях. В акимате пояснили, что причиной стало ограниченное количество работающих специализированных газозаправочных станций.