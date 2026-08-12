Очереди автобусов на газозаправках Алматы: как решается проблема

Недавно на отдельных газозаправочных станциях Алматы возникали очереди из автобусов. Агентство Kazinform обратилось в акимат, чтобы выяснить, удалось ли решить проблему и когда в городе появятся новые АГНКС.

Газ остается одним из основных видов топлива для общественного транспорта. Сегодня на городских маршрутах эксплуатируется 1 608 автобусов на газомоторном топливе — это почти половина подвижного состава.

Где заправляются автобусы

Как сообщил заместитель руководителя управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Азамат Ешанкул, в настоящее время для заправки городских автобусов функционируют восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Они расположены на территориях коммунальных и частных автобусных парков, в индустриальных зонах и на производственных площадках частных операторов.

Четыре станции ТОО «АвтоГазАлматы» расположены по адресам: улица Хан Шатыр, 288 в Алатауском районе, микрорайон Аксай-1, 40 в Ауэзовском районе, улица Утепова, 18 в Бостандыкском районе и улица Первомайская нефтебаза, 159 в Илийском районе Алматинской области.

Еще одна станция — ТОО «Ecosta» — находится по улице Гете, 327/2 в Турксибском районе рядом с коммунальным автобусным парком № 1. Две АГНКС работают непосредственно на территориях коммунальных автобусных парков «Алматыэлектротранс»: в автобусном парке № 2 по улице Майлина, 79в/2 и в автобусном парке № 3 по улице Калининградская, 45.

Восьмая станция — ТОО «Aspro CNG» — расположена по улице Бауыржана Момышулы, 1/65 в Алатауском районе.

Кадр из видео

Почему образовались очереди

В июле этого года временные перебои возникли сразу на трех из восьми действующих АГНКС. В управлении сообщили, что причинами стали снижение давления газа, а также необходимость ремонта технических узлов и компрессорного оборудования.

Из-за этого часть автобусов перенаправили на исправные станции. Нагрузка на них выросла, что привело к образованию очередей и временному скоплению автобусов на прилегающих улицах.

Для стабилизации ситуации на неисправных станциях провели ремонтно-восстановительные работы, автобусы перераспределили между действующими АГНКС, а еще две станции запустили в тестовом режиме.

По данным управления, сейчас скопления автобусов устранены, время ожидания сократилось, а заправка общественного транспорта осуществляется в штатном режиме.

Почему нельзя одновременно использовать все колонки

Отдельная ситуация сложилась на АГНКС автобусного парка № 2. Сама станция находится в технически исправном состоянии. Из десяти имеющихся газозаправочных колонок восемь эксплуатируются в штатном режиме, еще две находятся в резерве.

Причина связана не с неисправностью оборудования. Как пояснили в управлении, при одновременной работе всех десяти колонок на полной мощности снижается давление в распределительном трубопроводе. Из-за этого жители близлежащих домов жаловались на снижение давления газа в бытовых сетях.

Поэтому станция продолжает работать с восемью колонками, чтобы обеспечить как заправку автобусов, так и стабильное газоснабжение жилого сектора.

Почти каждый второй автобус работает на газе

Ежедневно на регулярные городские и пригородные маршруты предусмотрен выпуск порядка 3223 единиц транспорта. Вместе с резервом автобусный парк перевозчиков насчитывает около 3,8 тысячи единиц.

Из подвижного состава городских маршрутов 1608 автобусов работают на газомоторном топливе, 1248 — на дизельном. Кроме того, в городе насчитывается 211 электробусов и 156 троллейбусов.

Таким образом, доля газовых автобусов составляет около 49,9%, поэтому стабильность работы АГНКС напрямую влияет на работу общественного транспорта.

В управлении утверждают, что при исправной работе всех действующих станций их совокупной пропускной способности достаточно для обеспечения нынешнего газомоторного автобусного парка.

Однако значение имеет не только количество АГНКС. На ситуацию влияют давление в газовых сетях, состояние компрессорного оборудования, количество заправочных постов и распределение автобусов между станциями.

Кадр из видео

Где появятся новые АГНКС

Власти рассчитывают снизить нагрузку на существующую инфраструктуру за счет строительства и запуска новых объектов.

Две дополнительные станции уже работают в тестовом режиме.

Одна из них расположена в Жетысуском районе в районе ЖК «Кокжиек Сити». АГНКС в рамках инвестиционного проекта ТОО «Wood stoke» тестируется с 31 июля. Сейчас она обслуживает порядка 150–170 автобусов в сутки. Срок полноценного ввода определят по итогам тестовой эксплуатации.

Еще одна АГНКС ТОО «Ecobus Service» находится в Первомайской промышленной зоне Илийского района Алматинской области. Она также работает в тестовом режиме с 31 июля и ежедневно заправляет около 160 автобусов. Станция оборудована четырьмя колонками с восемью заправочными пистолетами, ее мощность составляет до 45 тысяч кубометров газа в сутки.

Еще несколько объектов находятся на стадии реализации.

В индустриальной зоне Алатауского района планируется строительство нового автобусного парка с собственной АГНКС в рамках инвестиционного проекта ТОО «Hyundai Trans Almaty». Предварительный срок ввода — 2027 год.

ТОО «BaTy travel компаниясы» намерено запустить АГНКС по улице Момбетова, 1/67. Здесь предусмотрены десять колонок с 20 заправочными пистолетами. Запуск ожидается в начале 2027 года.

Еще одну АГНКС ТОО «Думан Транс KZ» планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре 2026 года. Ее проектная мощность составит 17 тысяч кубометров газа в сутки. На станции предусмотрены четыре колонки с восемью заправочными пистолетами.

Что изменилось после летних очередей

После перебоев перевозчикам поручили не допускать длительного скопления автобусов на проезжей части и возле жилых домов. Также усилен контроль за соблюдением графиков выхода общественного транспорта на маршруты.

В управлении сообщили, что совместно с перевозчиками и операторами АГНКС продолжат мониторить загрузку станций. При дальнейшем увеличении числа газомоторных автобусов власти обещают параллельно расширять заправочную инфраструктуру — модернизировать существующие станции и вводить новые.

Ранее руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев сообщал, что из примерно 3200 ежедневно выходящих на маршруты автобусов более 2000 работают на компримированном природном газе. По его словам, им требовалось около 600 тысяч кубометров газа в сутки, тогда как существующие станции могли обеспечить порядка 200 тысяч кубометров.