Очередь в детсады для детей 2–6 лет вдвое сокращена в Казахстане

С 2019 года количество дошкольных организаций в стране увеличилось на 8,6% и выросло с 10 650 до 12 тысяч. Сегодня в дошкольных организациях воспитывается более одного миллиона детей.

— По поручению Главы государства в регионах утвержден поэтапный план ввода детских садов на 2023–2027 годы. В его рамках до 2027 года должно быть введено 300 тысяч мест. С 2023 года по настоящее время открыто 182 тысячи новых мест. В этом году по сравнению с прошлым общая очередь сократилась на 33,3%, а число детей 2–6 лет, стоящих в очереди, уменьшилось вдвое, — отметила первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова.

В настоящее время государственным образовательным заказом охвачены все государственные детские сады и 94% частных.

Как сообщалось ранее, школы и детсады будут внепланово проверять в Казахстане. Согласно закону РК по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля, плановая проверка назначается по результатам отнесения организации образования к высокой, средней или низкой степени риска. Плановые проверки проводятся на основании акта о назначении проверки согласно годовому списку проверок.