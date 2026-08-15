Очередь с пяти утра: Минздрав РК отреагировал на проблемы с записью детей к стоматологам

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила руководителям регионов усилить работу по обеспечению доступности стоматологической помощи для детей. Особое внимание — детям дошкольного возраста и устранению очередей при получении талонов на лечение.

— Для нас главное — не отчётность и не цифры на бумаге. За каждым показателем стоит конкретный ребёнок и конкретная семья. Если родители вынуждены приходить в пять утра и стоять в очереди, чтобы получить стоматологическую помощь для ребёнка, значит, система работает недостаточно хорошо. Мы должны это исправить, — сказала Акмарал Альназарова.

Министр отметила, что сегодня в стране создана необходимая инфраструктура для оказания стоматологической помощи детям.

Стоматологическая помощь детям в рамках государственных программ финансируется государством. В этой связи, по словам министра, основной акцент должен быть сделан на эффективной организации и координации уже имеющихся ресурсов.

— Сегодня стоматологическая помощь детям финансируется государством. Поэтому мы не должны перекладывать эту проблему на родителей или каждый раз искать дополнительные бюджетные средства. В первую очередь нужно правильно организовать работу тех ресурсов, которые уже есть, — подчеркнула министр.

Фото: Минздрав РК

— Ребёнок не должен оставаться без помощи только потому, что его родитель не смог получить талон или несколько часов простоял в очереди. Наша задача — сделать так, чтобы необходимая помощь была доступна своевременно и рядом с местом проживания семьи, — отметила Акмарал Альназарова.

Министр поручила заместителям акимов областей и профильным управлениям усилить координацию между управлениями здравоохранения, образования, медицинскими организациями и Фондом социального медицинского страхования.

— Мы не должны ждать, пока родители будут вынуждены обращаться в социальные сети или писать жалобы. Руководители на местах должны видеть такие проблемы раньше и решать их до того, как человек столкнётся с барьером при получении медицинской помощи, — заявила министр.

По итогам совещания регионам поручено взять вопрос доступности стоматологической помощи детям на особый контроль.

Минздрав продолжит мониторинг ситуации и оценку фактической доступности медицинских услуг для детей во всех регионах страны.

Ранее в Актау 9-летний мальчик столкнулся с тяжелыми осложнениями после лечения зуба. По словам матери ребенка Акмарал Калжановой, после медицинского вмешательства было повреждено 60-70% нижней челюсти сына.