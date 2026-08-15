Очередь с пяти утра: Минздрав РК отреагировал на проблемы с записью детей к стоматологам
Минздрав Казахстана поручил регионам обеспечить реальную доступность стоматологической помощи детям, передает агентство Kazinform.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила руководителям регионов усилить работу по обеспечению доступности стоматологической помощи для детей. Особое внимание — детям дошкольного возраста и устранению очередей при получении талонов на лечение.
— Для нас главное — не отчётность и не цифры на бумаге. За каждым показателем стоит конкретный ребёнок и конкретная семья. Если родители вынуждены приходить в пять утра и стоять в очереди, чтобы получить стоматологическую помощь для ребёнка, значит, система работает недостаточно хорошо. Мы должны это исправить, — сказала Акмарал Альназарова.
Министр отметила, что сегодня в стране создана необходимая инфраструктура для оказания стоматологической помощи детям.
Стоматологическая помощь детям в рамках государственных программ финансируется государством. В этой связи, по словам министра, основной акцент должен быть сделан на эффективной организации и координации уже имеющихся ресурсов.
— Сегодня стоматологическая помощь детям финансируется государством. Поэтому мы не должны перекладывать эту проблему на родителей или каждый раз искать дополнительные бюджетные средства. В первую очередь нужно правильно организовать работу тех ресурсов, которые уже есть, — подчеркнула министр.
— Ребёнок не должен оставаться без помощи только потому, что его родитель не смог получить талон или несколько часов простоял в очереди. Наша задача — сделать так, чтобы необходимая помощь была доступна своевременно и рядом с местом проживания семьи, — отметила Акмарал Альназарова.
Министр поручила заместителям акимов областей и профильным управлениям усилить координацию между управлениями здравоохранения, образования, медицинскими организациями и Фондом социального медицинского страхования.
— Мы не должны ждать, пока родители будут вынуждены обращаться в социальные сети или писать жалобы. Руководители на местах должны видеть такие проблемы раньше и решать их до того, как человек столкнётся с барьером при получении медицинской помощи, — заявила министр.
По итогам совещания регионам поручено взять вопрос доступности стоматологической помощи детям на особый контроль.
Минздрав продолжит мониторинг ситуации и оценку фактической доступности медицинских услуг для детей во всех регионах страны.
Ранее в Актау 9-летний мальчик столкнулся с тяжелыми осложнениями после лечения зуба. По словам матери ребенка Акмарал Калжановой, после медицинского вмешательства было повреждено 60-70% нижней челюсти сына.