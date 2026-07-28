После лечения зуба ребенок из Актау лишился части нижней челюсти

В Актау 9-летний мальчик столкнулся с тяжелыми осложнениями после лечения зуба. По словам матери ребенка Акмарал Калжановой, после медицинского вмешательства было повреждено 60-70% нижней челюсти сына, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам женщины, в феврале 2026 года она привела сына в областной стоматологический центр на профилактический осмотр. Как утверждает мать, ребенку без предварительного рентгенологического обследования провели лечение зуба под анестезией. После процедуры зуб не был закрыт, а повторный прием назначили через две недели. Позже в зуб несколько раз закладывали мышьяковистую пасту. После этого у мальчика начались сильные боли и опухла щека.

Впоследствии состояние ребенка резко ухудшилось, развился гнойно-воспалительный процесс. В Астане ему поставили диагноз «остеомиелит нижней челюсти» и «секвестр кости». Мальчику провели две операции, в ходе которых удалили около 15 граммов пораженной костной ткани.

Сейчас ребенок не может нормально пережевывать пищу и питается только измельченными продуктами. По словам матери, полностью восстановить челюсть можно будет только после того, как мальчик повзрослеет.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что по итогам внутренней служебной проверки двум стоматологам объявлены выговоры.

Однако мать ребенка не согласилась с таким решением и обратилась с заявлением в департамент полиции.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.