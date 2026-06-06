Очередь на жилье в Шымкенте превысила 95 тысяч человек: почему спрос опережает строительство

Очередь на получение государственного жилья в Шымкенте превысила 95 тысяч человек. Несмотря на ежегодный ввод новых многоэтажек, списки нуждающихся в квадратных метрах растут из-за высокого демографического и миграционного прироста, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как автоматизированные системы выявляют доли в недвижимости у очередников, сколько дефектов в новых домах подрядчикам пришлось устранять по гарантии и когда в городе планируют расселить 66 аварийных и ветхих домов, рассказал исполняющий обязанности руководителя управления жилья Копжан Тулебаев.

Фото: Kazinform

— Какова актуальная численность очередников в Шымкенте и какие категории граждан преобладают в списках?

— Сейчас в очереди на жилье из государственного жилищного фонда в Шымкенте состоят 95 055 человек. Наибольшую долю составляют граждане, не относящиеся к льготным категориям — 39 618 человек. Остальные 55 437 очередников относятся к социально уязвимым слоям населения. В их числе находятся многодетные семьи, дети-сироты, люди с инвалидностью и другие категории граждан, чьи жилищные права защищены законодательством.

— Несмотря на ввод новых жилых комплексов, очередь продолжает расти. Почему спрос по-прежнему опережает предложение?

— Рост очереди на жилье при активном строительстве связан сразу с несколькими факторами. Прежде всего это увеличение численности населения города и миграционный приток, в том числе из соседних регионов. Кроме того, существенное влияние оказали изменения законодательства в сфере жилищных отношений, вступившие в силу в 2024 году. В результате был расширен круг граждан, имеющих право на постановку в очередь. Теперь претендовать на господдержку могут все жители старше 18 лет при отсутствии недвижимости в течение последних пяти лет и наличии постоянной регистрации в Шымкенте не менее трех лет. Ежегодно жильем обеспечиваются тысячи семей, однако поток новых заявителей приводит к постепенному, а не резкому сокращению очередности.

— После цифровой сверки государственных баз данных часть заявок была направлена на дополнительную проверку. Какие несоответствия выявляются чаще всего и как это влияет на статус очередников?

— После проведения масштабной инвентаризации массового снятия граждан с очереди в Шымкенте не проводилось. В отдельных случаях заявки временно блокировались для дополнительной проверки данных. Основной причиной таких ограничений становится выявление скрытых долей в недвижимости, включая квадратные метры в родительском доме, которые обнаружены во время цифровой сверки государственных баз данных. После предоставления подтверждающих документов и установления факта отсутствия полноценного жилья граждане сразу восстанавливаются в очереди.

— В этом году город планирует обеспечить жильем более шести тысяч семей. Сколько из них уже получили ключи и в каких микрорайонах идет основная застройка?

— В 2026 году в Шымкенте планируется выдать квартиры 6 551 семье. На сегодняшний день новое жилье получили 1 744 семьи. 876 из них воспользовались программами льготного кредитования. 868 семей получили арендное жилье. Основные объемы строительства и распределения квартир сейчас сосредоточены в четырех микрорайонах города, среди которых Акжайык, Бозарык, Туран и Асар-2.

— Сталкивается ли управление с отказами очередников от предложенных государством квартир?

— Да, в отдельных случаях граждане не принимают предложенные варианты по личным причинам. Очередников может не устраивать этаж, планировка, расположение жилого комплекса или удаленность района от работы и школы. Это их законное право, поэтому при отказе место в очереди полностью сохраняется до следующего распределения жилья.

— В марте 2026 года программу арендного жилья для работающей молодежи официально упразднили. Какие механизмы поддержки доступны молодым специалистам сегодня?

— После завершения приема заявок по этому направлению молодые специалисты по-прежнему могут воспользоваться рядом механизмов государственной поддержки. Во-первых, это постановка в очередь на жилье и участие в государственных программах обеспечения арендным либо кредитным жильем по мере ввода новых объектов в эксплуатацию. Во-вторых, действует система льготного жилищного кредитования через АО «Отбасы банк», основанная на накопительной модели и предусматривающая возможность получения займов по сниженным ставкам.

Также сохраняется возможность участия в ипотечной программе «7-20-25» для приобретения жилья на первичном рынке. Кроме того, между акиматом Шымкента и Отбасы банком заключено соглашение о сотрудничестве, предусматривающее дополнительные меры поддержки для молодежи. В частности, граждане, которые ранее получили квартиры по программе «Арендное жилье для работающей молодежи без права выкупа» и у которых завершился срок аренды, могут принять участие в региональной ипотечной программе Qamqor.

— Сколько официальных претензий на качество социального жилья поступило с начала года и какие проблемы новоселы поднимают чаще всего?

— На гарантийном обслуживании в Шымкенте сейчас находятся 175 многоквартирных жилых домов, построенных за счет государственных средств. С начала года по этим объектам поступило 318 обращений и замечаний, связанных с эксплуатацией жилья. Подрядными организациями в рамках гарантийных обязательств устранены 313 дефектов. По оставшимся пяти объектам работы завершатся при благоприятных погодных условиях. Чаще всего обращения связаны с инженерными коммуникациями, работой оборудования, элементами отделки и содержанием общего имущества домов.

При этом порядка половины обращений касаются вопросов дальнейшей эксплуатации и обслуживания жилых домов. Важно понимать, что современные жилые комплексы оснащены лифтами, насосным оборудованием, тепловыми узлами и другими инженерными системами. Они требуют регулярного технического обслуживания как со стороны сервисных компаний, так и самих жильцов.

— Какие меры принимаются к недобросовестным строительным компаниям?

— В отношении подрядных организаций, допускающих нарушения условий договоров, применяются меры в соответствии с действующим законодательством и договорными обязательствами. Это штрафные санкции, претензионная работа, судебные процедуры и контроль исполнения гарантийных обязательств.

По итогам 2025 года штрафы были взысканы с десяти подрядных организаций. Шесть из них допустили отставание от производственных графиков, еще четыре подрядчика отклонились от проектно-сметной документации. В отношении четырех организаций технического и авторского надзора начислены штрафы за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Отдельное внимание уделяется гарантийному сопровождению новостроек. В рамках этого срока в отношении двух подрядных организаций штрафы были взысканы через суд. Работа по усилению контроля качества строительства и ответственности подрядчиков продолжается в городе на постоянной основе.

— Еще один острый вопрос касается старого жилого фонда. Как продвигается расселение людей из аварийных и ветхих домов?

— Эта задача решается системно и поэтапно. В Шымкенте утверждена дорожная карта до 2029 года, которая предусматривает снос 66 аварийных и ветхих многоквартирных домов. В результате новое жилье получат 604 собственника. В 2025 году мы в полном объеме выполнили намеченный план, переселив жителей 12 домов, что составило 132 квартиры.

В 2026 году реализация программы продолжается. Мы планируем расселить жильцов еще 13 многоквартирных домов, что позволит улучшить жилищные условия для 114 семей. Главная цель программы заключается в повышении безопасности проживания граждан, повышении качества их жизни и поэтапном обновлении жилищного фонда города, — подытожил Копжан Тулебаев.

Отметим, с начала года в Казахстане введено свыше 5,1 млн квадратных метров жилья. Подробнее о регионах-лидерах по темпам жилищного строительства можно ознакомиться по ссылке.