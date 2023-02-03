Оценить структуру посевных площадей поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области рассматривали итоги развития за прошлый год. Глава региона Айдарбек Сапаров обратил внимание на низкую урожайность в отдельных районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области считает, что в районах плохо готовятся к посевной кампании и, в первую очередь, не занимаются внесением удобрений. В качестве примера он привел Акжарский район, где 20 из 282 агроформирований приобретают минеральные удобрения, в районе М.Жумабаева – 48 из 314, в Тайыншинском – 29 из 457.

«Если вносить удобрения, то прибавка урожайности составляет 5-7 центнеров с гектара. Удобрения есть, 50% субсидирует государство.Нужно проводить определенную работу, чтобы урожайность была: качественные семена, обновление техники, соблюдение агротехнологий. Итоги года показывают, что в Акжарском районе эту работу не проводили. Делайте работу над ошибками. В этом году планируйте все правильно. Работайте с агроформированиями. 65% сельхозпредприятий не занимаются животноводством, люди без работы сидят. Есть господдержка, можно получить через СПК кредиты на льготных условиях, ни в одной области этого нет», - сказал А.Сапаров.

Аким района М. Жумабаева Кайрат Омаров уверял, что все сельхозработы провели, но из-за засушливой погоды урожайность была низкой.

«Рядом соседний район Омской области получает 17 центнеров с гектара, вы – 11. Понятно, что год засушливый. Но если соблюдать агротехнологии, вносить удобрения, качественные семена, вы бы получили 15. Работу нужно проводить, а не формальное совещание весной. С января надо готовиться. Надо не просто требовать с аграриев, а помогать с получением кредитов, по другим вопросам», - подчеркнул А. Сапаров.

Глава региона поручил акимам районов обеспечить своевременное проведение агротехнических мероприятий. В том числе снегозадержание, закрытие влаги, внесение минеральных удобрений и проведение посевной кампании в оптимальные сроки.

«Нужно посмотреть структуру посевных площадей. Если есть дефицит по продуктам, входящим с категорию социально значимых, то нужно увеличить посевные площади гречки и картофеля. Это позволит удержать цену на продукцию», - добавил А.Сапаров.