Обязательную регистрацию риелторов предлагают ввести в Кыргызстане

Соответствующий проект закона, предусматривающий установление прямого запрета на осуществление риелторской деятельности без регистрации и в отсутствие идентификационной карточки риелтора, вынесен на общественное обсуждение.

Документ направлен на создание прозрачной и регулируемой системы работы риелторов, снижение теневого рынка посреднических услуг на рынке недвижимости и повышение доверия к риелторским услугам.

Основные изменения:

введение обязательной регистрации риелторов в уполномоченном государственном органе;

введение специальных ID-карт риелторов, по которым клиенты смогут проверить легальность их работы;

установление типовых форм договоров, стандартов услуг и требований к профессиональной подготовке и аттестации риелторов;

разрешение риелторам рекламировать только свою деятельность, при этом реклама не должна содержать недостоверные сведения или вводить в заблуждение потребителей;

разрешение размещать информацию об объекте недвижимости только с согласия клиента и после заключения договора. В рекламе должны быть указаны наименование риелтора, номер регистрационного удостоверения, а также номер и дата заключения договора оказания риелторских услуг;

риелтор обязан прекращать рекламу недвижимости после подбора варианта сделки или подписания предварительного договора.

За осуществление риелторской деятельности без регистрации и с нарушением правил оказания риелторских услуг предусмотрены штрафы: для физлиц — 7,5 тысяч сомов, для юрлиц — 23 тысяч сомов. За то же действие с использованием рекламы или средств информационно-коммуникационных технологий штрафы составляют: для физлиц — 10 тысяч сомов, для юрлиц — 28 тысяч.

