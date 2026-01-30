Обязательную регистрацию риелторов предлагают ввести в Кыргызстане
В Кыргызстане намерены урегулировать риелторскую деятельность, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий проект закона, предусматривающий установление прямого запрета на осуществление риелторской деятельности без регистрации и в отсутствие идентификационной карточки риелтора, вынесен на общественное обсуждение.
Документ направлен на создание прозрачной и регулируемой системы работы риелторов, снижение теневого рынка посреднических услуг на рынке недвижимости и повышение доверия к риелторским услугам.
Основные изменения:
- введение обязательной регистрации риелторов в уполномоченном государственном органе;
- введение специальных ID-карт риелторов, по которым клиенты смогут проверить легальность их работы;
- установление типовых форм договоров, стандартов услуг и требований к профессиональной подготовке и аттестации риелторов;
- разрешение риелторам рекламировать только свою деятельность, при этом реклама не должна содержать недостоверные сведения или вводить в заблуждение потребителей;
- разрешение размещать информацию об объекте недвижимости только с согласия клиента и после заключения договора. В рекламе должны быть указаны наименование риелтора, номер регистрационного удостоверения, а также номер и дата заключения договора оказания риелторских услуг;
- риелтор обязан прекращать рекламу недвижимости после подбора варианта сделки или подписания предварительного договора.
За осуществление риелторской деятельности без регистрации и с нарушением правил оказания риелторских услуг предусмотрены штрафы: для физлиц — 7,5 тысяч сомов, для юрлиц — 23 тысяч сомов. За то же действие с использованием рекламы или средств информационно-коммуникационных технологий штрафы составляют: для физлиц — 10 тысяч сомов, для юрлиц — 28 тысяч.
Ранее сообщалось о введении в Кыргызстане моратория на проведение налоговых проверок бизнеса до конца 2026 года.