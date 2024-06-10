РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:06, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Обязательное страхование от ЧС хотят ввести в Казахстане

    страхование в рк
    Фото: Midjourney; Pixabay

    В Казахстане хотят ввести обязательное страхование от чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На основе изучения международного опыта и анализа страхового рынка Казахстана рабочая группа приняла решение ввести обязательное страхование от чрезвычайных ситуаций в Казахстане. Соответствующий законопроект будет разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, — говорится в ответе главы Правительства.

    По словам Премьер-министра, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка планирует провести следующие мероприятия:

    • разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения страхования от стихийных бедствий с определением ответственных исполнителей государственных органов;
    • разработка и утверждение модели страхования от чрезвычайных ситуаций;
    • подготовка нормативно-правовой базы, в том числе изменений в законодательстве по внедрению страхования от чрезвычайных ситуаций.

    Ранее сообщалось, что около 13 тысяч частных жилых домов пострадали от наводнений в Казахстане. Новые пути возмещения расходов при чрезвычайных ситуациях в своем депутатском запросе предложила сенатор Бибигуль Жексенбай.

    От чего казахстанцы могут застраховать жилье, как получить страховку за страховой случай и когда страховка не поможет — в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Правительство Казахстан Происшествия, ЧС Страхование Олжас Бектенов
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!