Обязательное страхование от ЧС хотят ввести в Казахстане

В Казахстане хотят ввести обязательное страхование от чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На основе изучения международного опыта и анализа страхового рынка Казахстана рабочая группа приняла решение ввести обязательное страхование от чрезвычайных ситуаций в Казахстане. Соответствующий законопроект будет разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, — говорится в ответе главы Правительства.

По словам Премьер-министра, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка планирует провести следующие мероприятия:

разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения страхования от стихийных бедствий с определением ответственных исполнителей государственных органов;

разработка и утверждение модели страхования от чрезвычайных ситуаций;

подготовка нормативно-правовой базы, в том числе изменений в законодательстве по внедрению страхования от чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что около 13 тысяч частных жилых домов пострадали от наводнений в Казахстане. Новые пути возмещения расходов при чрезвычайных ситуациях в своем депутатском запросе предложила сенатор Бибигуль Жексенбай.

От чего казахстанцы могут застраховать жилье, как получить страховку за страховой случай и когда страховка не поможет — в материале агентства Kazinform.