Ввести обязательное страхование недвижимости в РК предложила сенатор

Около 13 тысяч частных жилых домов пострадали от наводнений в Казахстане. Новые пути возмещения расходов при чрезвычайных ситуациях в своем депутатском запросе предложила сенатор Бибигуль Жексенбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам парламентария, 75% территории Казахстана относится к зонам с высоким риском стихийных бедствий, что делает проблему страхования от стихийных бедствий особенно актуальной. Международный опыт показывает, что в странах с зонами природных и техногенных катастроф функционируют специальные страховые фонды и системы обязательного страхования через государственно-частное партнерство из-за больших возможных убытков. Создаются государственные фонды для покрытия расходов, а накопление средств поддерживается за счет обязательного перестрахования у ведущих международных перестраховщиков.

- Ни одна страна не может самостоятельно компенсировать ущерб, причиненный риском аварии на ее территории. Из-за неразвитости отечественной системы страхования ущерб, причиненный стихийными бедствиями во время чрезвычайных ситуаций, покрывается редко. В таком случае на местные исполнительные органы и Правительство Казахстана ложится практически вся нагрузка по обеспечению пострадавших жильем и решению их финансовых проблем. Возможность введения обязательного страхования недвижимости в нашей стране обсуждается поэтапно на протяжении последних двадцати лет. Однако поскольку работа в этом направлении не ведется системно и целенаправленно, в стране мало доверия к страховым компаниям, не сформирована страховая культура, - сказала Бибигуль Жексенбай.

В этой связи, сенатор предложила главе Кабмина создать межведомственную комиссию, для обсуждения обязательного страхования жилья. Провести анализ возможностей отечественных страховых компаний на предмет возмещения чрезвычайных убытков. Предусмотреть все условия для принятия превентивных мер для предупреждения население об угрозе ЧС. Кроме того, предлагается предусмотреть разработку соответствующего законопроекта, направленного на регулирование конкретного порядка передачи восстановленного жилья в собственность граждан, страхование и защиту населения от стихийных бедствий.