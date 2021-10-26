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    17:17, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Обязать стройкомпании выделять место для библиотек и дворовых кубов в новых ЖК предложили в столице

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    НУР-СУЛТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты столичного маслихата предлагают обязать строительные компании при застройке жилых комплексов выделять место для библиотек и дворовых кубов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 20 тыс населения одна библиотека по нормам должна быть, а сейчас, по вашим данным, 63 тыс. Я предлагаю поднять вопрос - как по дворовым клубам, так и по библиотекам, то есть когда строится жилой массив – обязать строителей. Тут всего-то 150 кв. м надо на одну библиотеку. Мы посчитали, это всего лишь 0,1% от стройки», - отметил представитель депутатской фракции «Ак жол».

    Ранее и.о руководителя управления культуры города Нур-Султана Санат Шапашов рассказал, сколько библиотек функционирует в городе.

    «В Централизованной системе библиотек управления культуры города Нур-Султана оказывают услуги населению 18 библиотек. Штатное расписание учреждений составляет 126 единиц», - сообщил Санат Шапашов, выступая на заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан.

    По его словам, на 1 октября 2021 года книжный фонд столичных библиотек составляет - 736 118 экземпляров книг, число читателей - 70 857, книговыдача -1 072 726, количество посещения на этот период – 423 970 человек.


    Теги:
    Маслихат Культура Астана Строительство
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