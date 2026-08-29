Обязан ли клиент в ресторане платить 10-15% за обслуживание

Предположим, вы зашли в ресторан или кафе и заказали понравившееся вам блюдо. Однако при расчёте можно заметить, что помимо суммы, указанной в меню, к счёту дополнительно добавили 10–15 процентов за обслуживание. Многие из нас продолжают платить указанную сумму, не удостоверившись в её законности. Тем не менее обязан ли потребитель платить такую дополнительную плату? На этот вопрос ответил юрист Рауан Есбергенов.

По словам юриста, предприятия общественного питания сами обеспечивают такие услуги официанта, как принятие заказа, подача блюда, обслуживание за столом и выполнение запросов гостя.

— Официант и без того обязан обслуживать в ресторане и кафе. Его заработную плату выплачивает не гость, а работодатель. Кто принял официанта на работу? Гость? Нет. Его приняло руководство ресторана или кафе. Следовательно, за его труд платит работодатель. Администрация ресторана может объяснять это тем, что дополнительная плата идёт на зарплату официантов. Однако работодатель не может перекладывать на клиента обязанность по выплате зарплаты своему сотруднику. Например, ресторан не взимает отдельную плату со словами: «Доплатите ещё 10 процентов за то, что повар приготовил вам еду». Зарплату посудомойки и администратора тоже не взыскивают с гостя отдельно. С официантом действует точно такое же правило. Ресторан может учитывать свои расходы при установлении цены на еду. Одним словом, заработную плату официанта должен выплачивать работодатель, принявший его на работу. В соответствии со статьёй 33 Трудового кодекса трудовые отношения оформляются трудовым договором, — рассказал Рауан Есбергенов.

Фото из личного архива Р.Есбергенова

​Если нет законных оснований для указания платы за обслуживание в меню, гость не обязан её оплачивать.

— В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона о регулировании торговой деятельности меню дастархана считается предложением о заключении розничного договора купли-продажи товаров общественного питания, то есть публичной офертой. Что это означает? Вы видите меню, выбираете блюдо, делаете заказ, ресторан принимает заказ. Таким образом, между сторонами возникает правоотношение, но ресторан не может вносить в своё меню любое требование по своему усмотрению. В соответствии с подпунктом 1 статьи 7 Гражданского кодекса гражданские права и обязанности возникают из сделок, не противоречащих законодательству Республики Казахстан. Следовательно, требование в меню также должно соответствовать закону, — сообщил юрист.

​Рауан Есбергенов сослался на Закон о защите прав потребителей.

В статье 8 закона записано, что не допускается заключение договоров, принуждающих потребителя к приобретению товара, покупке работ или оказываемых услуг. Кроме того, в пункте 1 статьи 8-1 продавцу или исполнителю запрещается включать в договор требования, нарушающие права потребителей и оказывающие на них давление.

В пункте 2 статьи 8-1, в подпункте 3, определено, что установление дополнительных обязанностей для потребителя по дополнительно выбранным платным товарам, работам или оказываемым услугам относится к числу требований, нарушающих права потребителя.

— Приходя в ресторан или кафе, вы, очевидно, не можете сказать: «Дайте мне еду, но услугу официанта брать не буду». Потому что в ресторане и кафе официант обязан обслуживать. Если ресторан выдвигает требование: «Для покупки еды вы обязательно должны доплатить ещё 10–15 процентов», — значит, он навязывает гостю дополнительный платёж. В соответствии с частью 1 статьи 28, пунктом 1 Закона «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров, работ или оказываемых услуг обязательным приобретением иных товаров, работ или оказываемых услуг. Простым языком, нельзя принуждать покупать что-то одно обязательно ради покупки чего-то другого. Если ресторан считает услугу официанта отдельно оплачиваемой услугой, он должен указать её точную стоимость в тенге. Само это действие уже показывает, что они нарушают закон. Здесь мы не должны путать чаевые и обязательный процент. Если гость остался доволен работой официанта и по собственной воле оставил деньги — это чаевые. Рассматривать это как одно и то же нельзя, — сказал юрист.

​Напомним, ранее юридический консультант Палаты юридических консультантов Акмолинской области Жаслан Шаимов отвечал на вопросы: какие обязательства переходят по наследству, можно ли отказаться от наследства и что делать, если пропущен срок принятия наследства.