Кредиты, долги и алименты: что переходит по наследству в Казахстане

Получая наследство, многие рассчитывают приобрести только квартиру, автомобиль или сбережения. Однако вместе с имуществом к наследникам могут перейти и обязательства умершего, в том числе долги по кредитам. Какие обязанности наследуются, можно ли отказаться от наследства и что делать, если пропущен срок его принятия, корреспонденту агентства Kazinform рассказал юридический консультант Палаты юридических консультантов Акмолинской области Жаслан Шаимов.

Кто может вступить в наследство?

По словам юриста, согласно статье 1038 Гражданского кодекса РК, наследование представляет собой переход имущества умершего гражданина к его наследникам.

— Для вступления в права наследования необходимы следующие основания: смерть гражданина, наличие у него имущества, наличие круга других лиц — наследников. Один из способов вступления в наследство является подача письменного обращения к нотариусу вследствие смерти гражданина, — пояснил Жаслан Шаимов.

Фото из личного архива Жаслана Шаимова

В статье 1060 Гражданского Кодекса Республики Казахстан установлена очередность наследования. По общему правилу их четыре.

— Чаще всего наследство получают наследники первой очереди, т. е. дети наследодателя, включая родившихся живыми после его смерти, супруг или супруга, а также родители. Если наследников первой очереди нет, право переходит ко второй очереди — в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам наследодателя, а также его дедушке и бабушке как со стороны отца, так и со стороны матери, — подчеркнул юрист.

Как делится наследство и что делать, если пропущен срок

Согласно статье 1061 ГК РК, как отмечает Жаслан Шаимов, наследники первой и последующих очередей делят наследство в равных долях. Если наследник один, он вправе принять все наследство.

— Необходимо также отметить, что смерть участника общей совместной собственности является основанием для определения его доли в собственности и раздела общего имущества либо выдела из него доли умершего участника и принятия наследниками имущества оставшегося после выдела, — отмечает юрист.

Принять наследство необходимо в течение шести месяцев со дня его открытия.

Если этот срок пропущен по уважительной причине, например, из-за тяжелой болезни, лечения, нахождения за границей или других объективных обстоятельств, то наследник может подтвердить это документами и обратиться к нотариусу. Если нотариус откажет в выдаче свидетельства о праве на наследство, вопрос можно решить через суд.

Переходят ли долги по кредитам наследнику

Именно этот вопрос чаще всего вызывает опасения у наследников.

Как пояснил Жаслан Шаимов, в состав наследства входят не только имущество и имущественные права, но и обязанности умершего, если они не прекращаются с его смертью. Это означает, что при принятии наследства наследники принимают на себя и обязательства наследодателя, в том числе долги по кредитам.

При этом не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: права членства в организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законодательными актами или договором; право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью; права и обязанности, вытекающие из алиментных обязательств; права на пенсионные выплаты, пособия и другие выплаты на основании трудового законодательства РК и законодательства РК о социальной защите; личные неимущественные права, не связанные с имущественными, за исключением случаев, установленных законодательными актами.

Можно ли отказаться от наследства?

Закон позволяет отказаться от наследства, если наследник не хочет принимать ни имущество, ни связанные с ним обязательства. Отказ оформляется письменно у нотариуса и должен быть подан в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

При этом, по словам юриста, отказаться только от части наследства нельзя. Например, нельзя принять квартиру, но отказаться от долгов по кредиту или, наоборот, оставить себе деньги на банковских счетах, отказавшись от недвижимости. Решение принимается только в отношении всего наследства целиком.

Иными словами, если человек отказывается от наследства, то он не должен будет и выплачивать долги наследодателя. Если же он принимает наследство, то вместе с ним — и долги по кредитам.