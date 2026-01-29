Объявлено имя главного тренера сборной Казахстана по футболу

На должность рулевого главной футбольной команды страны назначен Талгат Байсуфинов, до настоящего момента работавший на данной позиции в качестве исполняющего обязанности. Под его руководством команда провела матчи в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года, одержав победу над сборной Лихтенштейна (4:0), а также сыграв вничью со сборными Северной Македонии (1:1) и Бельгии (1:1).

Нынешнее назначение Байсуфинова на пост главного тренера национальной сборной — уже третье по счету.

Ранее Талгат Байсуфинов работал в должности главного тренера национальной сборной Казахстана с 2016-го по 2017-й и с 2020-го по 2022-й годы.

Тренерская карьера Байсуфинова включает работу в ряде казахстанских футбольных клубов. В разные годы он возглавлял и входил в тренерские штабы клубов «Есиль-Богатырь» (Петропавловск), «Аксу», «Иртыш» (Павлодар), «Акжайык» (Уральск), а также работал с молодёжной сборной Казахстана.

В бытность футболистом Талгат Байсуфинов выступал за казахстанские клубы «Иртыш», «Металлург», «Енбек», «Экибастузец», «Жетысу» и «Восток».

Отметим, что в марте 2026 сборная Казахстана сыграет в новом турнире от ФИФА, матчи пройдут в Астане.