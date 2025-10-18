Объявлены самые дорогие автобренды в мире
Ежегодное исследование стоимости мировых брендов было опубликовано консалтинговой компанией Interbrand. Среди автопроизводителей по всему миру лидером по стоимости бренда стала Toyota, передает агентство Kazinform.
По оценкам аналитиков, стоимость бренда Toyota стабильно растет с 2020 года: тогда она составляла 51,6 млрд долларов, а к 2025 году увеличилась до 74,2 млрд, показав годовой прирост в 2%. На втором месте находится Mercedes-Benz, который потерял 15% стоимости за год и занимает 10-е место в общем рейтинге мировых брендов с оценкой в 50,1 миллиарда долларов. Третью позицию занимает BMW с падением на 10%, стоимостью 46,8 млрд долларов и 14-м местом в списке.
В числе 25 самых дорогих брендов из автосектора осталась только Tesla, закрепившаяся на 25-й строчке. За последний год ее стоимость сократилась на 35%, до 29,5 миллиарда долларов. Отрицательная тенденция отмечается с 2023 года.
Интересно, что ни один классический американский автобренд в списке не представлен, тогда как присутствуют несколько китайских.
