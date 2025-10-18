Объявлены самые дорогие автобренды в мире

По оценкам аналитиков, стоимость бренда Toyota стабильно растет с 2020 года: тогда она составляла 51,6 млрд долларов, а к 2025 году увеличилась до 74,2 млрд, показав годовой прирост в 2%. На втором месте находится Mercedes-Benz, который потерял 15% стоимости за год и занимает 10-е место в общем рейтинге мировых брендов с оценкой в 50,1 миллиарда долларов. Третью позицию занимает BMW с падением на 10%, стоимостью 46,8 млрд долларов и 14-м местом в списке.

В числе 25 самых дорогих брендов из автосектора осталась только Tesla, закрепившаяся на 25-й строчке. За последний год ее стоимость сократилась на 35%, до 29,5 миллиарда долларов. Отрицательная тенденция отмечается с 2023 года.

Интересно, что ни один классический американский автобренд в списке не представлен, тогда как присутствуют несколько китайских.

Летом мы писали о том, сколько зарабатывает автопром Казахстана.