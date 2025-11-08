РУ
    03:36, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Объявлены номинанты на премию «Грэмми-2026»

    Американский рэпер Кендрик Ламар второй год подряд стал лидером по числу номинаций на престижную музыкальную премию «Грэмми», передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Фото: BBC

    В этом году артист получил сразу девять номинаций, включая категорию «Лучший альбом».

    За звание лучшего исполнителя Ламару предстоит соперничать с Леди Гагой, которая представлена в шести категориях и заняла второе место по количеству номинаций.

    Среди других претендентов на премию — пуэрто-риканский рэпер Бэд Банни и певица Сабрина Карпентер. В списке номинантов также оказался анимационный мюзикл «KPop Demon Hunters» («Кейпоп-охотницы на демонов»), созданный для платформы Netflix.

    Победителей «Грэмми» выберут 15 тысяч членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи США.

    Напомним, 68-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» состоится в воскресенье, 1 февраля 2026 года на Crypto.com-арене в Лос-Анджелесе.

    В 2021 году стало известно, что ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми». Это была 63-я церемония вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. В борьбе за звание лучшего в номинации престижной музыкальной премии казахстанец обогнал трех соперников.

    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
