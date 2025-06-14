Премия «Грэмми»: добавлены новые категории и обновлены правила

Теперь на участие в номинации «Лучший новый артист» могут претендовать исполнители, которые уже номинировались в категории «Альбом года», но только если их вклад составлял менее 20% от общего времени звучания.

Категория «Лучший кантри-альбом» была переименована в «Лучший современный кантри-альбом», а также добавлена новая категория — «Лучший традиционный кантри-альбом».

В категориях классической музыки композиторы, авторы текстов и авторы либретто смогут получать премию «Грэмми» наравне с другими ключевыми участниками — артистами, продюсерами и звукорежиссерами альбома-победителя.

Категории «Лучшая упаковка записи» и «Лучшая упаковка коробочной или специальной ограниченной версии» были объединены в одну: «Лучшее упаковка записи». Также добавлена новая категория — «Лучшая обложка альбома».

68-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» состоится в воскресенье, 1 февраля 2026 года на Crypto.com-арене в Лос-Анджелесе.

Ранее стали известны победители Грэмми-2025.