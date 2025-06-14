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    01:39, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Премия «Грэмми»: добавлены новые категории и обновлены правила

    Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила об изменениях в правилах премии «Грэмми», передает агентство Kazinform.

    grammy.com
    Фото: grammy.com

    Теперь на участие в номинации «Лучший новый артист» могут претендовать исполнители, которые уже номинировались в категории «Альбом года», но только если их вклад составлял менее 20% от общего времени звучания.

    Категория «Лучший кантри-альбом» была переименована в «Лучший современный кантри-альбом», а также добавлена новая категория — «Лучший традиционный кантри-альбом».

    В категориях классической музыки композиторы, авторы текстов и авторы либретто смогут получать премию «Грэмми» наравне с другими ключевыми участниками — артистами, продюсерами и звукорежиссерами альбома-победителя.

    Категории «Лучшая упаковка записи» и «Лучшая упаковка коробочной или специальной ограниченной версии» были объединены в одну: «Лучшее упаковка записи». Также добавлена новая категория — «Лучшая обложка альбома».

    68-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» состоится в воскресенье, 1 февраля 2026 года на Crypto.com-арене в Лос-Анджелесе.

    Ранее стали известны победители Грэмми-2025.

    Теги:
    Современная культура Музыка Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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