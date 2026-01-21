РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:05, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Объявлены лауреаты премии шейха Заида «За человеческое братство»

    За вклад в укрепление культуры диалога, взаимного уважения, социальной справедливости и мирного сосуществования лауреатами премии в этом году стали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также афганская правозащитница Зарка Яфтали, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Zayed Award for Human Fraternity

    — Дальновидность руководства стран в принятии исторического решения — положить конец десятилетиям конфликта и человеческим страданиям на Кавказе —признается процессом мира, диалога, нормализации и урегулирования конфликта, осуществляемым двумя государствами. Это подчеркивает, что примирение — не единичный акт, а продолжительный путь, — передает информационное агентство ОАЭ.

    Церемония вручения премии состоится 4 февраля в международный день Человеческого братства в Абу-Даби.

    Премия Фонда имени шейха Заида «За человеческое братство» — учрежденная ОАЭ в 2019 году ежегодная награда, присуждаемая людям и организациям, способствующим солидарности и преодолению разногласий. Ранее ее получали Папа Римский Франциск, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 

    Напомним, 8 августа 2025 года в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Белого дома Дональд Трамп подписали совместную декларацию о мирном урегулировании отношений между Баку и Ереваном.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил историческую важность декларации о мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном.

    Азамат Бекжан
