Объявлены лауреаты премии шейха Заида «За человеческое братство»

— Дальновидность руководства стран в принятии исторического решения — положить конец десятилетиям конфликта и человеческим страданиям на Кавказе —признается процессом мира, диалога, нормализации и урегулирования конфликта, осуществляемым двумя государствами. Это подчеркивает, что примирение — не единичный акт, а продолжительный путь, — передает информационное агентство ОАЭ.

Церемония вручения премии состоится 4 февраля в международный день Человеческого братства в Абу-Даби.

Премия Фонда имени шейха Заида «За человеческое братство» — учрежденная ОАЭ в 2019 году ежегодная награда, присуждаемая людям и организациям, способствующим солидарности и преодолению разногласий. Ранее ее получали Папа Римский Франциск, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, 8 августа 2025 года в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Белого дома Дональд Трамп подписали совместную декларацию о мирном урегулировании отношений между Баку и Ереваном.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил историческую важность декларации о мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном.



