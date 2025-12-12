Объявлена стоимость билетов на матчи ЧМ-2026: футбольные фанаты возмущены

По данным Международной ассоциации болельщиков Football Supporters Europe, стоимость билетов на финал чемпионата мира по футболу варьируется от 4185 долларов (примерно 2,2 млн тенге) до 6900 долларов (примерно 3,6 млн тенге).

Организация критикует ФИФА за такие расценки, требуя приостановить продажу билетов и скорректировать цены.

В сравнении с ЧМ-2022 в Катаре цены на матчи ЧМ в США выросли в пять раз. К примеру, билет на финальную игру мундиаля в 2022 году стоил 604 доллара, а в США он обойдется в 4185 долларов.

А особенно жесткую критику вызвал тот факт, что для членов национальных ассоциаций болельщиков в большинстве своем не будут доступны билеты самой дешевой 4-й категории в фан-сектора — ФИфа впервые в истории отдает их в свободную продажу с динамическим ценообразованием, следует из данных ассоциации.

— Это колоссальное предательство традиций чемпионата мира и игнорирование вклада болельщиков в это зрелище, — говорится в заявлении FSE.

Продажа билетов на ЧМ-2026 для членов национальных футбольных ассоциаций должна стартовать в январе. Само же проведение мундиаля запланировано с 14 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что финал чемпионата мира по футболу пройдет в американском штате Нью-Джерси.