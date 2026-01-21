Объявлена конкурсная программа кинофестиваля Берлинале

В основной конкурс вошли картины разных жанров — от анимации до триллеров и исторических драм. Среди участников — анимационный фильм японского режиссера Еситоси Синомии. Германию в конкурсе представят сразу три ленты: историческая драма «Rose» Маркуса Шляйнцера, фильм «Gelbe Briefe» («Желтые письма») Илькера Чатака и семейная драма «Meine Frau weint» («Моя жена плачет») Ангелы Шанелек, снятая в копродукции с Францией.

В конкурсных фильмах задействованы и известные актеры. Ченнинг Татум сыграл главную роль в драматическом триллере «Josephine», а Сандра Хюллер появится на экране в необычном мужском образе. Свои новые работы также представят Корнель Мундруцо и Карим Айнуз.

В программе документального кино Panorama Dokumente покажут французский фильм «Un hiver russe» («Русская зима»), а также украинско-польскую ленту «Traces» («Следы»). В секции Berlinale Shorts зрители увидят фильм якутской документалистки Евгении Арбугаевой «Чуура» об ученом, который спускается в вечную мерзлоту в поисках останков древнего существа. В этом же конкурсе короткометражек примет участие анимационный фильм производства Германии «Unidentified Nonflying Objects (UNO)» («Неопознанные нелетающие объекты») российского режиссера Саши Свирского.

Казахстан будет представлен в спецпрограмме Forum Special полнометражным документальным фильмом «River Dreams» («Сны реки») режиссера Кристины Михайловой. Она стала второй казахской женщиной-режиссером в истории Берлинале. Фильм открывается поэтическим образом: молодые женщины мыслят себя рекой. Со временем метафора перерастает в многоголосный рассказ, который постепенно обретает острое политическое звучание. В центре картины — представление казахских женщин о свободе и жизни вне мужской зависимости.

Фильмом открытия фестиваля станет картина «No Good Men» («Нет хороших мужчин») афганского режиссера Шарбану Садат. Мировая премьера картины состоится 12 февраля. Это третий полнометражный фильм Шарбану Садат — личная и в то же время политическая история о судьбах афганских женщин, любви и надежде в условиях патриархального общества.

Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 22 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что звезда «Аватара» Зои Салдана вошла в историю кино как самая кассовая актриса, обогнав Скарлетт Йоханссон.