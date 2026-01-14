РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:02, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Названа самая кассовая актриса за всю историю кино

    Звезда «Аватара» Зои Салдана вошла в историю кино как самая кассовая актриса, обогнав Скарлетт Йоханссон, передает агентство Kazinform. 

    Названа самая кассовая актриса за всю историю кино
    Фото: Variety

    Ключевым фактором стал успеха фильма «Аватар: путь воды», на данный момент собравший в прокате 1,23 миллиарда долларов. 

    Согласно данным издания The Numbers, кассовые сборы картин с участием Салданы превышают 15 млрд долларов. 

    Основную часть кассовых сборов актрисе обеспечили две крупнейшие франшизы Disney — фильмы киновселенной Marvel и трилогия «Аватар». На вторую строчку сместилась Скарлетт Йоханссон, а на третьем месте находится Сэмюэл Л. Джексон. 

    Названа самая кассовая актриса за всю историю кино
    Скриншот со страницы The Numbers

    Зои Салдана также стала первой актрисой, чьи четыре фильма собрали более 1 миллиарда долларов: два фильма из серии «Аватар», а также «Мстители: Финал» и «Мстители: Война бесконечности».

    47-летняя актриса получила в общей сложности 123 номинации на различные награды. Она является обладательницей таких престижных наград, как премия «Оскар», премия BAFTA, премия Каннского кинофестиваля и несколько премий Critics' Choice Awards. Салдана также получила «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров. 

    Ранее сообщалось, что третья часть «Аватара» собрала более $1 млрд в прокате. 

    Теги:
    Новости кино Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают