Названа самая кассовая актриса за всю историю кино
Звезда «Аватара» Зои Салдана вошла в историю кино как самая кассовая актриса, обогнав Скарлетт Йоханссон, передает агентство Kazinform.
Ключевым фактором стал успеха фильма «Аватар: путь воды», на данный момент собравший в прокате 1,23 миллиарда долларов.
AVATAR: FIRE AND ASH crossed $1.23 BILLION at the global box office, $888M overseas and $343M domestically.— Global Box Office (@GlobalBoxOffice) January 11, 2026
This officially makes Zoe Saldaña the HIGHEST grossing actress of all time! pic.twitter.com/i2SUtfHves
Согласно данным издания The Numbers, кассовые сборы картин с участием Салданы превышают 15 млрд долларов.
Основную часть кассовых сборов актрисе обеспечили две крупнейшие франшизы Disney — фильмы киновселенной Marvel и трилогия «Аватар». На вторую строчку сместилась Скарлетт Йоханссон, а на третьем месте находится Сэмюэл Л. Джексон.
Зои Салдана также стала первой актрисой, чьи четыре фильма собрали более 1 миллиарда долларов: два фильма из серии «Аватар», а также «Мстители: Финал» и «Мстители: Война бесконечности».
47-летняя актриса получила в общей сложности 123 номинации на различные награды. Она является обладательницей таких престижных наград, как премия «Оскар», премия BAFTA, премия Каннского кинофестиваля и несколько премий Critics' Choice Awards. Салдана также получила «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров.
Ранее сообщалось, что третья часть «Аватара» собрала более $1 млрд в прокате.