РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:33, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Объявлена дата выборов акимов в Актюбинской области

    Выборы пройдут 8 февраля. В общей сложности в четырех районах запланированы выборы пяти акимов сельских округов, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    выборы
    Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

    Как сообщили в Актюбинской областной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии четырех районов намерены провести выборы акимов пяти сельских округов. Так, 8 февраля голосование состоится в сельских округах Байнассай и Танирберген Мартукского района, в Кайындинском сельском округе Уилского района, а также в сельском округе Дон Хромтауского района.

    Кроме того, выборы акима будут организованы в городе Темир Темирского района.

    — В рамках подготовки к выборам сформированы соответствующие избирательные округа. Выдвижение кандидатов на должность акима сельского округа началось 1 января 2026 года, — сообщили в Актюбинской областной избирательной комиссии.

    Напомним, в декабре аким города Темир Актюбинской области Еркин Далмагамбетов был найден погибшим в своем доме. Было установлено, что он совершил самоубийство. По данному факту органами полиции начато досудебное расследование.

    Теги:
    Село Выборы Актюбинская область Акимы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают