Объявлена дата выборов акимов в Актюбинской области

Как сообщили в Актюбинской областной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии четырех районов намерены провести выборы акимов пяти сельских округов. Так, 8 февраля голосование состоится в сельских округах Байнассай и Танирберген Мартукского района, в Кайындинском сельском округе Уилского района, а также в сельском округе Дон Хромтауского района.

Кроме того, выборы акима будут организованы в городе Темир Темирского района.

— В рамках подготовки к выборам сформированы соответствующие избирательные округа. Выдвижение кандидатов на должность акима сельского округа началось 1 января 2026 года, — сообщили в Актюбинской областной избирательной комиссии.

Напомним, в декабре аким города Темир Актюбинской области Еркин Далмагамбетов был найден погибшим в своем доме. Было установлено, что он совершил самоубийство. По данному факту органами полиции начато досудебное расследование.