Аким города Темир совершил суицид в Актюбинской области
Трагедия произошла вечером 20 декабря. Правоохранительные органы начали проверку, подробности пока не раскрываются, передает корреспондент агентства Kazinform.
Аким города Темир Еркин Далмагамбетов покончил с собой. Тело 46-летнего чиновника было обнаружено около девяти часов вечера 20 декабря. Факт смерти подтвердили в районном акимате.
— Тело было найдено дома. В настоящее время проводится всесторонняя проверка, — сообщил аким Темирского района Алмас Жаксылыков.
У Еркина Далмагамбетова остались шестеро детей от двух браков.
Еркин Далмагамбетов возглавил город Темир в июне прошлого года. До назначения занимал различные должности на государственной службе.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту произошедшего начато досудебное расследование.
— Обстоятельства происшествия выясняются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, — отметили в полиции.
