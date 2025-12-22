Аким города Темир совершил суицид в Актюбинской области

Аким города Темир Еркин Далмагамбетов покончил с собой. Тело 46-летнего чиновника было обнаружено около девяти часов вечера 20 декабря. Факт смерти подтвердили в районном акимате.

— Тело было найдено дома. В настоящее время проводится всесторонняя проверка, — сообщил аким Темирского района Алмас Жаксылыков.

У Еркина Далмагамбетова остались шестеро детей от двух браков.

Еркин Далмагамбетов возглавил город Темир в июне прошлого года. До назначения занимал различные должности на государственной службе.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту произошедшего начато досудебное расследование.



— Обстоятельства происшествия выясняются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, — отметили в полиции.

Напомним, аким сельского округа Бестамак Алгинского района Актюбинской области совершил попытку суицида.