    12:22, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Аким города Темир совершил суицид в Актюбинской области

    Трагедия произошла вечером 20 декабря. Правоохранительные органы начали проверку, подробности пока не раскрываются, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аким, Актюбинская область, суицид
    Фото: gov.kz

    Аким города Темир Еркин Далмагамбетов покончил с собой. Тело 46-летнего чиновника было обнаружено около девяти часов вечера 20 декабря. Факт смерти подтвердили в районном акимате.

    — Тело было найдено дома. В настоящее время проводится всесторонняя проверка, — сообщил аким Темирского района Алмас Жаксылыков.

    У Еркина Далмагамбетова остались шестеро детей от двух браков.

    Еркин Далмагамбетов возглавил город Темир в июне прошлого года. До назначения занимал различные должности на государственной службе.
    В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту произошедшего начато досудебное расследование.

    — Обстоятельства происшествия выясняются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, — отметили в полиции.

    Напомним, аким сельского округа Бестамак Алгинского района Актюбинской области совершил попытку суицида.

    Теги:
    Суицид Актюбинская область Акимы
    Айзада Агильбаева
    Автор
