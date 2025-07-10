Аким пытался покончить с собой в Актюбинской области

Инцидент произошёл 7 июля. По словам акима Алгинского района Асланбека Шуиншалиева, аким села Бестамак Канат Даулеталин ушёл в трудовой отпуск 30 июня. Случай произошёл именно в этот период. Аким района сообщил, что не смог связаться с ним по телефону, а позже узнал, что тот находится в больнице.

– 7 июля в Алгинскую районную больницу был доставлен 47-летний мужчина. Сейчас его состояние стабильное, он получает лечение в общей палате. Согласно статье 95 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», диагноз является врачебной тайной и не подлежит разглашению без согласия пациента. Пациент согласия не дал, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области.

В департаменте полиции Актюбинской области подтвердили факт попытки суицида и сообщили, что по данному делу проводится досудебное расследование. В настоящее время выясняются все обстоятельства.