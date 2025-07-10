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    11:42, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Аким пытался покончить с собой в Актюбинской области

    Аким сельского округа Бестамак Алгинского района совершил попытку суицида. В настоящее время проводится досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    врачи
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Инцидент произошёл 7 июля. По словам акима Алгинского района Асланбека Шуиншалиева, аким села Бестамак Канат Даулеталин ушёл в трудовой отпуск 30 июня. Случай произошёл именно в этот период. Аким района сообщил, что не смог связаться с ним по телефону, а позже узнал, что тот находится в больнице.

    – 7 июля в Алгинскую районную больницу был доставлен 47-летний мужчина. Сейчас его состояние стабильное, он получает лечение в общей палате. Согласно статье 95 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», диагноз является врачебной тайной и не подлежит разглашению без согласия пациента. Пациент согласия не дал, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области.

    В департаменте полиции Актюбинской области подтвердили факт попытки суицида и сообщили, что по данному делу проводится досудебное расследование. В настоящее время выясняются все обстоятельства.

    Теги:
    Регионы Суицид Происшествия Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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