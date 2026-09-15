Объявлен состав сборной Казахстана на ЧМ по шоссейному велоспорту в Канаде
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список спортсменов, заявленных на участие в чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Монреале (Канада), передает агентство Kazinform.
В состав сборной Казахстана вошли следующие велогонщики:
Взрослые (элита): Антон Кузьмин, Даниил Марухин, Фаина Потапова
U23: Владислав Башлыков, Мансур Бейсембай, Михаил Подлужный,
Юниоры: Мурат Куитенов, Глеб Новиков, Павел Подлужный, Анель Ташбай
Чемпионат мира пройдет с 20 по 27 сентября.
Напомним, что гонщик «Астаны» одержал третью победу на многодневке в Китае.