Объявлен состав сборной Казахстана на ЧМ по шоссейному велоспорту в Канаде

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список спортсменов, заявленных на участие в чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Монреале (Канада), передает агентство Kazinform.