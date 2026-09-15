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    Объявлен состав сборной Казахстана на ЧМ по шоссейному велоспорту в Канаде

    Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список спортсменов, заявленных на участие в чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Монреале (Канада), передает агентство Kazinform.

    велоспорт
    Фото: Международный союз велосипедистов

    В состав сборной Казахстана вошли следующие велогонщики:

    Взрослые (элита): Антон Кузьмин, Даниил Марухин, Фаина Потапова

    U23: Владислав Башлыков, Мансур Бейсембай, Михаил Подлужный,

    Юниоры: Мурат Куитенов, Глеб Новиков, Павел Подлужный, Анель Ташбай

    Чемпионат мира пройдет с 20 по 27 сентября.

    Напомним, что гонщик «Астаны» одержал третью победу на многодневке в Китае.

    Велоспорт спортсмены Казахстана Канада НОК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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