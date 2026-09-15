Гонщик «Астаны» одержал третью победу на многодневке в Китае

Гонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли одержал очередную победу на многодневной велогонке «Тур озера Тайху» в Китае, выиграв четвертый, передает корреспондент агентства Kazinform.

Этап протяженностью 79,2 км прошел по дорогам Цидуна. Итальянский гонщик преодолел дистанцию за 1 час 37 минут 3 секунды и первым пересек финишную черту. Второе место занял британец Джошуа Гиддингс из Lotto–Intermarché, третьим финишировал серб Душан Райович, представляющий Solution Tech–Vini Fantini.

После четырех этапов Малучелли продолжает лидировать в генеральной классификации «Тура озера Тайху». До завершения многодневки остается один, пятый этап.

Отметим, что накануне гонщики XDS Astana Team Маттео Малучелли и Глеб Сырица заняли первое и второе места на третьем этапе многодневки.

Для Малучелли нынешний «Тур озера Тайху» складывается особенно успешно: на втором этапе он также одержал победу, а на стартовом этапе финишировал вторым. Таким образом, итальянец выиграл уже три этапа нынешней гонки.