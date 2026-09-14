Гонщики «Астаны» снова поднялись на подиум многодневки в Китае

Гонщики XDS Astana Team Маттео Малучелли и Глеб Сырица заняли первое и второе места на третьем этапе многодневной велогонки «Тур озера Тайху» в Китае, передает корреспондент агентства Kazinform.

Третий этап протяженностью 122 км прошел по маршруту Сучжоу — Уцзян. Победитель определился в групповом спринте, где сильнейшим вновь оказался итальянец Маттео Малучелли. Он преодолел дистанцию за 2 часа 25 минут 34 секунды.

Вторым финишную черту пересек его партнер по команде Глеб Сырица. Третье место занял китайский гонщик Ван Руйдун из команды Li Ning Star. Таким образом, сразу два представителя «Астаны» поднялись на подиум этапа.

По итогам трех этапов Малучелли сохраняет лидерство в генеральной классификации «Тура озера Тайху».

Для итальянского гонщика это уже вторая победа подряд на нынешней многодневке. На втором этапе он также финишировал первым, а на стартовом этапе занял второе место.

Отметим, что впереди участников «Тура озера Тайху» еще два этапа.