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    05:32, 25 Март 2024 | GMT +6

    Обвинения в теракте предъявили участникам нападения на «Крокус»

    Обвинения в теракте предъявили участникам нападения на «Крокус»
    Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

    Следственный комитет предъявил обвинение в теракте предполагаемым участникам нападения на концертный зал «Крокус сити холл», где погибли 137 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда, в который поступили ходатайства об аресте фигурантов дела, передает агентство Kazinform.

    — Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоев Далерджон Баротович обвиняются по ч. 3 п. «б» ст. 205 (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека), — сказали в пресс-службе.

    Оба обвиняемых доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ. Вопрос об аресте будут рассматривать в закрытом режиме для сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности процесса.

    Позже следственный комитет предъявил обвинение в теракте еще двум участникам нападения на «Крокус сити холл».

    Оба доставлены в Басманный суд для избрания им меры пресечения.

    — В суд доставлены Файзов Мухаммадсобир и Фаридуни Шамсидин, обвиняемые по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт в составе организованной группы лиц, повлекший смерть человека), — сказали ТАСС в пресс-службе суда.

    Напомним, 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

    СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

    На место происшествия были направлены московские СОБР и ОМОН, а также пожарные. Более 30 областных и 20 столичных бригад скорой направили к «Крокус сити холлу».

    После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара, по данным МЧС РФ, составила 12 900 кв. м. Пожарные снимали людей с крыши, эвакуировали около 100 человек.

    ФСБ заявила о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокус сити холле».

    24 марта объявлен Днем общенационального траура в России.

    Теги:
    Терроризм Суды Мировые новости Россия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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