Обувная коробка с сюрпризом: в Астане пресекли канал поставки наркотиков

В Астане задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в хранении и распространении наркотических веществ, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина был задержан при изъятии двух тайников, в которых находилось более 100 свертков с запрещенными веществами. По предварительным данным, он должен был распространить их на территории города.

— При последующем обыске по месту жительства подозреваемого в коробке из-под обуви обнаружены дополнительные свертки с веществами белого цвета порошкообразной консистенции, обладающими характерным запахом. Согласно предварительным данным, вещества являлись мефедроном и альфа-PVP. Свертки были перемотаны изолентой разных цветов, — сообщает МВД.

Отмечается, что все обнаруженное изъято. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС, устанавливаются иные причастные лица.

Ранее сообщалось, что в Алматы полицейские задержали женщину, у которой изъяли около 2,5 кг наркотических веществ и 200 свертков.