2,5 кг наркотиков и 200 свертков изъяли у женщины в Алматы

В Алматы полицейские задержали женщину, у которой изъяли около 2,5 кг наркотических веществ и 200 свертков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Оперативники управления по противодействию наркопреступности задержали ее в Турксибском районе. При личном обыске у женщины обнаружили мобильный телефон. Основные вещественные доказательства обнаружили в автомобиле.

Там полицейские изъяли 50 свертков с веществом, а также несколько крупных упаковок с порошкообразным веществом. Общая масса изъятого составила около 2,5 кг.

Кроме того, в автомобиле обнаружили зип-пакеты и изоленту, которые, предположительно, использовались для фасовки и подготовки веществ к дальнейшему сбыту.

После задержания женщина указала места ранее сделанных тайников. В результате оперативники обнаружили и изъяли еще 150 свертков с предположительно наркотическим веществом.

По предварительным данным, задержанная была задействована в незаконном обороте наркотиков. Ее роль заключалась в приеме крупных партий, хранении, фасовке и подготовке так называемых «мастер-кладов» для последующей передачи курьерам.

Изъятые вещества направлены на судебную экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в августе транспортная полиция пресекла в аэропорту Алматы три попытки ввоза в Казахстан наркотических веществ в особо крупном размере.