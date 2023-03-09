Обучение во Франции: какие возможности есть для казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Франция славится не только курортными городами, музеями с мировым именем и изысканной кухней, но и качественным уровнем образования. Эта страна в Европе занимает лидирующую позицию по количеству иностранных студентов. Среди них есть и казахстанцы. По данным посольства Франции в Казахстане, в прошлом году студенческие визы получили свыше 370 наших соотечественников. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с атташе по сотрудничеству в области образования посольства Франции в Казахстане Ксавье Ле Торривеллек об обучении во Франции и возможностях для казахстанцев.



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- Господин атташе, много ли казахстанцев поступают учиться во Францию и какие программы доступны на сегодня студентам?

- Около 300-400 студентов из Казахстана ежегодно поступают во французские вузы. Мы стараемся с каждым годом увеличивать эту цифру. Предоставляем больше стипендий. У нас есть программы «Абай-Верн» для магистрантов и докторантов, MOPGA - для студентов по направлению защиты природных ресурсов. Посольство Франции в Казахстане также может предложить свои стипендии лучшим кандидатам.



Фото: kz.ambafrance.org

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих программах?

- Стипендиальная программа «Абай-Верн» - это совместная программа двух наших министерств образования. Она существует с 2018 года. По этой программе магистранты получают стипендию на проживание, которая составляет 800 евро в месяц в течение 10 месяцев (с сентября по июнь), а докторанты получают 1200 евро ежемесячно по шесть месяцев в год в течение трех лет. Длительность докторантуры во Франции три года, по некоторым направлениям может достигать шести лет. В 2018 году по программе «Абай-Верн» из Казахстана поступили 65 студентов на 100 предложенных стипендий, в 2019 году – 90 студентов, в 2020 году программа не работала из-за пандемии коронавируса, в 2021 году из-за последствия COVID-19 поступило 35 студентов, в прошлом году было выделено также 35 стипендий.

Программа Make Our Planet Great Again (MOPGA) также работает с 2018 года. Это для тех, кто желает реализовать свои проекты во Франции в области климата, энергии, а также науки о Земле и окружающей среде. По этой программе каждый год выдавалось и реализовывалось по 10 стипендий. В прошлом году мы с Казахстаном подписали соглашение на продление данной программы еще на пять лет.







С этого года планируется еще больше стипендий в рамках программы «Абай-Верн». В особенности после подписания ряда меморандумов Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Париже. Также продолжается и планируется увеличение количества стипендий «на социальное обеспечение» для казахстанских студентов. Это приносит ряд преимуществ. Лучшим студентам, определяющимся по ряду критериев, будут выдавать стипендии полного покрытия (плюс оплата общежития и программы обучения во французском вузе). Что касается научных областей, стипендия «Абай-Верн» предлагается всем желающим. Приоритет в последние годы отдается студентам по специальностям из области инженерии, филологии или переводческого дела (для пополнения кадров преподавателей французского языка), здравоохранения, а также в последнее время акцент делается на область управления водными ресурсами и устойчивого развития. Кандидаты могут подавать свои резюме на данные стипендии независимо от того, будут они обучаться на французском или английском языках. Тем не менее, приоритет отдается франкоязычным программам.







- В вузах Франции также можно получить образование по программе «Болашак»…

- Да, по этой программе в наши вузы поступают много казахстанских студентов. В рамках международной образовательной стипендии «Болашак» можно выбрать шесть французских вузов и высшие школы, входящих в международные рейтинги. Мы планируем сейчас увеличить это количество. Ведутся переговоры над включением в список «Болашак» еще 20 французских вузов.







- Бытует мнение, что в высшие школы Франции поступать сложнее. Это так?

- Да, высшие школы у нас считаются престижными. Туда сложно попасть даже самим французам. Нужно проходить жесткий отбор. Казахстанские студенты тоже могут поступить туда, но для этого надо знать французский язык и хорошенько подготовиться. Они могут получить стипендию посольства Франции и пройти конкурс на право обучения в высшей школе. В них выпускают инженеров, управленцев для бизнеса и госструктур, педагогов, специалистов в области информационных технологий. Но у нас сильнейшими считаются инженерные высшие школы. К примеру, École Polytechnique, это престижнейшая инженерная школа Франции. Там учится всего 400 студентов, но лучшие из лучших. В целом, желающих учиться там много. Для того, чтобы поступить в высшие школы, нужно проходить двухгодичный подготовительный класс, а потом учиться три года в самой школе. После этого вы получаете диплом, который позволит вам сделать карьеру на международном уровне в вашей области.



Фото: cmr.edu.in

- Вы говорили, что нужно знание языка для того, чтобы учиться во Франции. Как сейчас, на Ваш взгляд, в Казахстане развивается французский язык?

- В Казахстане французский язык недостаточно сильно развит. Но мы сейчас проводим работу в этом направлении. Министерство просвещения РК планирует внедрить в школах французский и немецкий языки для учащихся 5-11 классов. Также у нас запущен новый проект в четырех школах Казахстана. В частности, в Астане, Караганде, Алматы и Актау открылись билингвальные классы, там математику и физику преподают на французском языке. Это для школьников, которые хотят учить французский язык. Таким образом предоставляется хорошая возможность для желающих поступить в инженерные высшие школы Франции.







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Как вы знаете, Президент Казахстана ранее говорил, что нужно особое внимание уделять техническим специальностям. Как раз Франция в этом направлении является одной из сильнейших стран. Мы хотим участвовать в этом процессе и внести свой вклад в развитие инженерии в Казахстане. Франция и Казахстан давно являются стратегическими партнерами.

- Как оцениваете уровень образования в Вашей стране?

- Образование во Франции - это не бизнес, образование - это моральная ценность. Поэтому, могу сказать, что во Франции уровень образования очень хороший. Многие университеты являются историческими, у каждого – свои требования. Поступать в наши вузы не так легко.







- Сейчас во многих регионах нашей страны начали открывать филиалы престижных зарубежных вузов. Планируется ли в Казахстане открытие филиалов французских вузов?

- На данном этапе мы можем сказать о том, что планируется открыть ряд Центров профессионального обучения в области инженерии, ядерной энергетики и агрокультуры. В будущем мы очень надеемся, что откроются и филиалы наших вузов. Мы сейчас Институт Сорбонна-Казахстан хотим реформировать, чтобы он стал более привлекательным для студентов. Открыть новые направления обучения. Будем привлекать ученых-профессоров.

- Спасибо за содержательное интервью!